Колодинская сразится за бронзу в вольной борьбе на ОИ

Ванесса Колодинская в весе до 53 кг уступила китаянке Кинью Панг и теперь сразится за бронзу. Счет 2:2, но китаянка сделала прорыв на последних секундах схватки. Вот, как это было.Начался поединок осторожно, без резких атак с переворотами противника. Так как никто не рисковал, китаянка выиграла 30 секунд на активную работу, однако прорыв осуществить не смогла – белоруска заработала балл. А потом и еще один, оттеснив противницу к краю ковра. Первый период закончился в пользу Колодинской – 2:0.

Второй период начался немного более динамично, хотя активного противостояния, как в конце схватки Кабимагомедова с Чамисо Маркесом, не наблюдалось. И вот – менее минуты до окончания, а счет был 2:0. Однако буквально за десять секунд до конца китаянка резко атаковала. Наша соотечественница поначалу достаточно успешно противостояла, но буквально за пару секунд до окончания поединка уступила сопернице, и та заработала два балла.





Так Колодинская проиграла в полуфинале. Впрочем, шанс на медаль у нее все еще есть: белоруска сразится за бронзу.

Ранее 5 августа Колодинская одержала победы над румынкой Андреа Беатрис Аной (10:0) и Винеш Винеш из Индии (9:3).