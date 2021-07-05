Коллекция купальников от Бейонсе, новый креативный директор Tiffany & Co. и короткометражный фильм от Moschino: что нового произошло в моде за неделю

1. Moschino представил новую коллекцию в короткометражном фильмеИтальянский бренд Moschino создал новую коллекцию, рекламный кампэйн которой был выпущен в виде 7-минутного ролика.
Видео: moschino.com
Корометражка под названием «Lightning Strikes» («Удар молнии») была посвящена сразу двум новым коллекциям - круизной женской и весенне-летней мужской, а сам ролик был вдохновлен эстетикой «старого Голливуда» 1930–1940-х годов и классическими мюзиклами.
Съемки фильма прошли на студии Universal, а главной героиней фильма стала британская модель и певица Карен Элсон.
2. Бейонсе и adidas выпустили первую совместную коллекцию купальниковНемецкий спортивный бренд adidas не перестает удивлять количеством своих коллабораций, а также именитостью приглашенных дизайнеров. На этот раз марка объединилась с брендом знаменитой американской певицы Бейонсе Ivy Park. Вместе они разработали совместную капсульную коллекцию для летнего отдыха на море или у бассейна.
Фото: adidas.com
К слову, в сегменте одежды и аксессуаров для плавания певица работает впервые.
В капсуле под названием Flex Park представлены слитные купальники и бикини для женщин, шорты-плавки для мужчин, футболки, сумки-шоперы, шлепанцы и панамы.
Фото: adidas.com
Отличительной особенностью коллекции стал оранжевый цвет, но некоторые предметы одежды дополнены вставками белого цвета.
Фото: adidas.com
В рекламном кампэйне приняли участие ювелирный дизайнер и создательница косметической марки KNC Beauty Кристель Ноэль Кроули, а также актер и певец Куинси Браун.
Коллекция Flex Park поступит в продажу 23 июля.
3. Bvlgari представил новую летнюю коллекцию сумок и аксессуаровРимский дом Bvlgari выпустил новую летнюю коллекцию сумок и аксессуаров.
Фото: bulgari.com
Ключевой моделью сумок и клатчей в коллекции стала Serpenti. Изделие с узнаваемой застежкой в виде змеиной головы выполнена из натуральной кожи. Сумку дополняет ремень с цепочками.
Цветовая палитра аксессуара разнообразная – начиная от белого лилового и заканчивая изумрудным и персиковым.
Фото: bulgari.com
Среди солнцезащитных очков выделяются модели из линеек B.zero1 с круглыми линзами в стиле 1960-х годов, эмалевым декором и плавными линиями дужек.
В создание новой коллекции дизайнеры вложили три ключевых принципа – аутентичность, любовь и гармония.
4. adidas посвятил коллекцию кроссовок Олимпийским играм в ТокиоЭто не все новости от adidas на сегодня. Помимо коллаборации с Бейонсе бренд выпустил новую коллекцию спортивной обуви, которая посвящена Олимпийским играм в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.
Фото: adidas.com
Для бега были разработаны новые версии моделей 4DFWD и Adizero Prime Sprint. Обе пары представлены в белом цвете с черными и оранжевыми акцентами.
Любителям гимнастических упражнений подойдут силуэты Harden Vol. 5 и N3XT L3V3L Futurenatural, которые вдохновлены самим Токио.
Фото: adidas.com
В коллекции также представлены кроссовки Ubersonic 4. Их бренд создал из переработанного материала Primegreen
Стоимость обуви пока не раскрывается.
5. Новый креативный директор Tiffany & Co.Американская ювелирная компания назвала имя своего нового креативного директора. Им стала бывший дизайнер Cartier и Chaumet Натали Вердей.
Фото: tiffany.com
Официальный представитель бренда отметил, что в своей должности Вердей будет отвечать за творческое развитие ювелирных изделий компании, а также дизайн коллекций высокого ювелирного искусства. Кроме того, она будет руководить командой дизайнеров и тесно сотрудничать с партнерами, различными регионами и рынками, чтобы обеспечить продвижение продукта, а также последующую деятельность компании и развитие общей стратегии.
Предполагается, что новый креативный директор приступит к работе в конце нынешнего года. В Tiffany & Co Натали будет подчиняться Александру Арно, исполнительному вице-президенту по продуктам и коммуникациям.