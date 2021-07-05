Коллекция купальников от Бейонсе, новый креативный директор Tiffany & Co. и короткометражный фильм от Moschino: что нового произошло в моде за неделю

1. Moschino представил новую коллекцию в короткометражном фильме

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Видео:

moschino.com

2. Бейонсе и adidas выпустили первую совместную коллекцию купальников

Фото:

adidas.com

Фото:

adidas.com

Фото:

adidas.com

3. Bvlgari представил новую летнюю коллекцию сумок и аксессуаров

Фото:

bulgari.com

Фото:

bulgari.com

4. adidas посвятил коллекцию кроссовок Олимпийским играм в Токио

Фото:

adidas.com

Фото:

adidas.com

5. Новый креативный директор Tiffany & Co.

Фото:

tiffany.com

Итальянский бренд Moschino создал новую коллекцию, рекламный кампэйн которой был выпущен в виде 7-минутного ролика.Корометражка под названием «Lightning Strikes» («Удар молнии») была посвящена сразу двум новым коллекциям - круизной женской и весенне-летней мужской, а сам ролик был вдохновлен эстетикой «старого Голливуда» 1930–1940-х годов и классическими мюзиклами.Съемки фильма прошли на студии Universal, а главной героиней фильма стала британская модель и певица Карен Элсон.Немецкий спортивный бренд adidas не перестает удивлять количеством своих коллабораций, а также именитостью приглашенных дизайнеров. На этот раз марка объединилась с брендом знаменитой американской певицы Бейонсе Ivy Park. Вместе они разработали совместную капсульную коллекцию для летнего отдыха на море или у бассейна.К слову, в сегменте одежды и аксессуаров для плавания певица работает впервые.В капсуле под названием Flex Park представлены слитные купальники и бикини для женщин, шорты-плавки для мужчин, футболки, сумки-шоперы, шлепанцы и панамы.Отличительной особенностью коллекции стал оранжевый цвет, но некоторые предметы одежды дополнены вставками белого цвета.В рекламном кампэйне приняли участие ювелирный дизайнер и создательница косметической марки KNC Beauty Кристель Ноэль Кроули, а также актер и певец Куинси Браун.Коллекция Flex Park поступит в продажу 23 июля.Римский дом Bvlgari выпустил новую летнюю коллекцию сумок и аксессуаров.Ключевой моделью сумок и клатчей в коллекции стала Serpenti. Изделие с узнаваемой застежкой в виде змеиной головы выполнена из натуральной кожи. Сумку дополняет ремень с цепочками.Цветовая палитра аксессуара разнообразная – начиная от белого лилового и заканчивая изумрудным и персиковым.Среди солнцезащитных очков выделяются модели из линеек B.zero1 с круглыми линзами в стиле 1960-х годов, эмалевым декором и плавными линиями дужек.В создание новой коллекции дизайнеры вложили три ключевых принципа – аутентичность, любовь и гармония.Это не все новости от adidas на сегодня. Помимо коллаборации с Бейонсе бренд выпустил новую коллекцию спортивной обуви, которая посвящена Олимпийским играм в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.Для бега были разработаны новые версии моделей 4DFWD и Adizero Prime Sprint. Обе пары представлены в белом цвете с черными и оранжевыми акцентами.Любителям гимнастических упражнений подойдут силуэты Harden Vol. 5 и N3XT L3V3L Futurenatural, которые вдохновлены самим Токио.В коллекции также представлены кроссовки Ubersonic 4. Их бренд создал из переработанного материала PrimegreenСтоимость обуви пока не раскрывается.Американская ювелирная компания назвала имя своего нового креативного директора. Им стала бывший дизайнер Cartier и Chaumet Натали Вердей.Официальный представитель бренда отметил, что в своей должности Вердей будет отвечать за творческое развитие ювелирных изделий компании, а также дизайн коллекций высокого ювелирного искусства. Кроме того, она будет руководить командой дизайнеров и тесно сотрудничать с партнерами, различными регионами и рынками, чтобы обеспечить продвижение продукта, а также последующую деятельность компании и развитие общей стратегии.Предполагается, что новый креативный директор приступит к работе в конце нынешнего года. В Tiffany & Co Натали будет подчиняться Александру Арно, исполнительному вице-президенту по продуктам и коммуникациям.