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  2. Коллекция Джил Сандер для Uniqlo, фигурки-клоги от Crocs и косметика от Jacquemus: что нового произошло в моде за неделю

Коллекция Джил Сандер для Uniqlo, фигурки-клоги от Crocs и косметика от Jacquemus: что нового произошло в моде за неделю

Мы подводим модные итоги недели и рассказываем, что необычного в новой рекламной кампании Burberry, как отметит свой юбилей Saint Laurent и какой бренд одежды начнет выпускать косметику. 

1. Коллекция Джил Сандер для Uniqlo 

Модной коллаборацией недели можно назвать сотрудничество японского бренда Uniqlo и дизайнера Джил Сандер. Вместе они выпустили новую осенне-зимнюю коллекцию. 

Фото: uniqlo.com

В линейке под названием +J представлены пуховики, пальто из кашемира, бомберы, свитеры, хлопковые рубашки и брюки. Эта линейка предлагает богатое разнообразие классических зимних моделей благодаря новой свободной форме.


Фото: uniqlo.com

Цветовая палитра коллекции разнообразная: черный, белый, темно-синий, коричневый, бежевый, бордовый и серые оттенки.

Стоимость моделей пока не сообщается. 

2. Косметика от Jacquemus 

На днях в сети появилась информация о том, что французский модный бренд Jacquemus будет выпускать косметическую линейку. 

Фото: jacquemus.com

Предполагается, что выпуском бьюти-продуктов займется испанский концерн Puig. 

Сам дизайнер и представители его бренда на этот счет пока никаких комментариев не дали. Точная дата старта продаж также не называется, однако предполагается, что бьюти-линейка поступит в продажу в 2022 году. 

Известно, что Puig выпускают косметические линейки для многих известных брендов.

3. Новая рекламная кампания от Burberry 

Британский бренд Burberry показал рекламную кампанию своей новой коллекции. Он посвятил ее свободе самовыражения и путешествиям.


Фото: burberry.com

Кампания получила название Burberry Open Spaces. В ней снялись модель Лю Сяои, танцоры Шарлотта Самару и Джошуа Джеймс Смит, а также цирковой артист Бэн Лоадер.

Помимо съемки бренд показал видео, в котором модели отправляются в путешествие по сельской Англии. Они поднимаются в воздух и летают по различным местностям. История заканчивается тем, что они притягиваются друг к другу, словно магниты, превращаясь в единый объект, парящий в небе. 

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Видео: burberry.com

Режиссером видео выступила Габриела Мозес. 

– Эта рекламная кампания посвящена бесстрашному духу новых открытий, который объединяет всех нас друг с другом и с окружающей средой. Она о том, чтобы расширять свои границы и следовать своим желаниям – в светлом будущем, где мы все едины, – описывает свое творческое видение кампании креативный директор Burberry Риккардо Тиши.

4. Фигурки-клоги от Crocs 

Американский бренд Crocs решил креативно подойти к празднованию Дня кроксов. Для тех, кто еще не знает, кроксы – фирменная модель обуви марки. 


Фото: crocs.com

Так вот Crocs специально к празднику выпустил серию коллекционных фигурок-клогов с руками и ногами. 

Фото: crocs.com

Высота фигурки под названием Lil Classic составляет 25,5 сантиметра. К каждому изделию прилагается подходящая по цветовой гамме пара носков.

5. Стало известно, как Saint Laurent отметит свой 60-й юбилей

В нынешнем году французский модный дом Saint Laurent празднует 60 лет со дня своего основания. На днях стало известно, как бренд отметит грандиозное событие. 

Фото: ysl.com

Отмечается, что Saint Laurent откроет выставки своих архивных коллекций и личных вещей дизайнера, которые будут представлены в шести музеях французской столицы. 

Экспонаты можно будет увидеть в Лувре, музее Пикассо, Центре Помпиду, музее Орсе и в самом музее Ива Сен-Лорана. 

Модели дизайнера покажут вместе с предметами искусства и вещами, которые его вдохновили. Все шесть выставок будут разделены по тематическим блокам и осветят одну из сторон творческой деятельности создателя Дома Ива Сен-Лорана. 

Выставка будет работать с 29 января по 15 мая 2022 года.
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