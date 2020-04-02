Коллективы предприятий и организаций Гомельщины помогают медикам

Все больше коллективов предприятий, учреждений и организаций региона стремятся оказать посильную помощь медикам.

Одними из первых на нужды здравоохранения выделили более 100 тысяч рублей предприятия холдинга «Гомельская мясо-молочная компания».

К этому движению присоединились ОАО «Сахарторг» и «НТК «Алеся», ООО «Широких», сотрудники управления торговли и услуг Гомельского облисполкома. На счета двух клинических больниц областного центра перевели 3 тысячи рублей гомельские нотариусы.

Ранее полторы тысячи рублей адресно выделило Гомельское областное отделение Белорусского фонда мира клиническому госпиталю ветеранов, где проходят лечение ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил, труда. Помощь оказывается прежде всего деньгами, которые помогут медикам в экипировке для безопасности, а также продуктовыми наборами, транспортом.