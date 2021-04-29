Коллективу музея-заповедника «Несвиж» представили нового директора

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Представляя нового директора, министр культуры Анатолий Маркевич расставил акценты: во-первых, в число приоритетных добавить мероприятия по патриотическому воспитанию. Во-вторых, особое внимание обратить на основы и законы белорусской государственности. Кроме того, министр поставил перед коллективом учреждения задачи по дальнейшему развитию объектов музея-заповедника, созданию новых экспозиций, реализации новых проектов, развитию туристического потенциала., – отметили в Министерстве культуры.