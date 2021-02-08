Коллективное письмо против санкций с подписями работников Беларуси отправлено в Совет Европейского союза

Подпись под письмом оставили более 1 млн 130 тысяч работников предприятий и организаций нашей страны. Это солидарный протест трудящихся против незаконных и необоснованных мер, принятых Евросоюзом в отношении белорусских предприятий.
«Мы не раз подчеркивали, что данные действия ЕС незаконны. И это не голословное утверждение. В Уставе Организации Объединенных Наций прописано, что санкции могут применяться в том случае, если действия той или иной страны несут угрозу миру, нарушают мир и безопасность. Предприятия, которые попали в санкционный список, никоим образом не подпадают под это определение. Они не нарушают норм национального и международного права, не несут угрозы региональной и мировой стабильности и безопасности, – отметили в Федерации профсоюзов Беларуси. – В Европейском союзе умышленно закрывают глаза на противоречие санкций международному праву. При этом отказываются признавать, что в первую очередь от санкций страдают рядовые работники организаций и предприятий. Хотя этот факт подтвержден как резолюциями ООН, так и многочисленными исследованиями, которые проводились в том числе и представителями Европейского союза. Более того, сегодня мы знаем, что уже из-за действий чиновников ЕС более 300 работников санатория "Беларусь" в литовском Друскининкае остались без стабильного дохода. Однако этот факт представителями ЕС также умышленно замалчивается".
Стоит отметить, что сбор подписей против экономических ограничительных мер ЕС проводился абсолютно открыто, прозрачно и на добровольной основе. Во все организации и предприятия были направлены контакты, куда можно анонимно обратиться в случае, если нарушается право свободного волеизъявления. На сегодняшний день по этому поводу не поступило ни одного обращения. Также в связи с голословным заявлением представителя Евросоюза в Беларуси о якобы имеющихся случаях давления на работников Федерация профсоюзов направила в представительство Европейского союза запрос о предоставлении подтверждения данной информации. ФПБ готова оказать содействие в отзыве подписей конкретных людей, если подтвердится факт принуждения.
– За каждой подписью стоит реальный человек. Это простые люди со всех регионов и отраслей экономики нашей страны. Европейский союз не имеет права отмахнуться от мнения и позиции людей, – подчеркнули в национальном профцентре. – Беларусь всегда выступала за установление дружеских, партнерских отношений с Евросоюзом. Возможно это только при взаимоуважении и диалоге. Направленное в Совет Европейского союза письмо с подписями белорусов – еще один шаг навстречу этому диалогу.
Требования трудящихся Беларуси поддержаны крупнейшими политическими партиями нашей страны (Республиканской партией труда и справедливости, Коммунистической партией Беларуси, Либерально-демократической партией Беларуси). Заявления о недопустимости санкционной политики и ограничения права на труд также приняли уже более десятка крупнейших международных профсоюзных объединений СНГ и Европы, в рядах которых более 50 млн человек.
Фото: БЕЛТА
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Коллективное письмо против санкций с подписями работников Беларуси отправлено в Совет Европейского союза
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