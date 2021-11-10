Коллегия ЕЭК одобрила прогнозы развития агропромышленных комплексов стран ЕАЭС на ближайшие пять и десять лет. Об этом во время онлайн-брифинга сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.

– В целом по союзу прогнозируется увеличение производства сельскохозяйственной продукции. В 2025 году по сравнению с базисным 2019 годом прирост валового производства в отрасли в денежном выражении составит 17%, в 2030 году – 31%.

По ее словам, взаимная торговля в 2030 году вырастет к уровню 2019 года на 24%, внешняя торговля увеличится на 15%.

Ия Малкина считает, что наращивание внешней торговли союза обусловлено ожидаемым ростом экспорта на 42%, вследствие чего прогнозируется положительное сальдо внешней торговли.

– Также Коллегия утвердила единый перечень предприятий ЕАЭС, заинтересованных в совместных проектах в авиастроении. В перечень вошли 79 предприятий, которые занимаются производством авиационной техники, комплектующих и сопутствующей продукции. Единый перечень будет опубликован на официальном сайте союза и будет постоянно дополняться.

sichevich@sb.by

