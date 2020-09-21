Актриса Лия Волянская рассказала об отношениях Анастасии Заворотнюк и ее бывшего мужа Дмитрия Стрюкова. По ее словам, мужчина вел себя в семье как настоящий деспот и сделал жизнь Заворотнюк невыносимой, пишет РИА Новости.
Анастасия Заворотнюк. Фото: РИА Новости
Волянская заявила, что Стрюков сильно избивал актрису, запирал дома и не позволял ей работать. «Она жила в чужой стране с тираном, который ее бил и ребенка своего собственного тоже. Просто бедная Настя», – отметила Лия в программе «Основано на реальных событиях» на телеканале НТВ.
Уже больше года Анастасия Заворотнюк лечится от онкологического заболевания.
Опубликовано:
612
Коллега Заворотнюк заявила, что бывший муж регулярно избивал актрису
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter