SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.45
EUR: 2.83
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Коллаборация Ugg x Telfar, кроссовки Кевина Маккалистера от adidas и коллекция одежды Меган Фокс: что нового произошло в моде за неделю

Коллаборация Ugg x Telfar, кроссовки Кевина Маккалистера от adidas и коллекция одежды Меган Фокс: что нового произошло в моде за неделю

Мы подводим модные итоги недели и рассказываем, чем вдохновился Ralph Lauren для создания новой коллекции, какой зимний аксессуар представил Louis Vuitton и как выглядит коллаборация Ugg и Telfar.  

1. Кроссовки Кевина Маккалистера от adidas 

На днях стало известно о перезапуске культовой рождественской комедии «Один дома». В честь этого события немецкая марка adidas создала кроссовки, похожие на те, что главный герой Кевин Маккалистер носил в оригинальном фильме, вышедшем в 1990 году. 

Фото: adidas.com

Модель под названием Forum Low выполнена в белом цвете с красными и коричневыми акцентами. На боковой части кроссовок нанесены три полоски и изображение дома. Язычок обуви выполнен в стиле входного коврика с надписью Home alone. Также на подследниках модели изображены портреты воров-домушников, от которых главный герой спасал свой дом. 

В дополнение к кроссовкам дизайнеры добавили металлические значки также с отсылкой к фильмам. 

Дата старта продаж обуви неизвестна, стоимость модели также пока не раскрывается. 

2. Коллаборация Ugg и Telfar 

Американский бренд Ugg и дизайнер Телфар Клеменс вновь объединились для создания совместной коллекции. 

Фото: ugg.com

В нее вошли низкие и высокие угги светло-коричневого, черного и серого цветов, сумки-шоперы и панамы с крупным логотипом Telfar. 

Все изделия выполнены из премиальной замши, овчины и переработанной шерсти. 


Фото: ugg.com

Коллаборация Ugg x Telfar позиционируется как гендерно нейтральная. Она поступит в продажу на сайтах двух брендов одновременно.  

3. Олимпийская коллекция 1992 года от Ralph Lauren

Американский бренд Ralph Lauren совместно с основателем и продюсером японского музыкально-танцевального коллектива Exile Хиро создал новую капсульную коллекцию. В чем ее особенность – рассказываем.

Фото: ralphlauren.com

Во время работы над коллекцией они вдохновились олимпийской коллекцией Polo Stadium, которая была создана еще в 1992 году. 

Линейка получила название Tokyo Stadium Collection. В нее вошли майки, поло, худи, олимпийки, шорты, спортивные брюки, жилеты с карманами, анораки, а также поясные сумки, панамы и носки. 

Фото: ralphlauren.com

Некоторые элементы коллекции отсылают нас к современной поп-культуре Японии.

Съемки рекламного кампейна коллаборации прошли в Токио. 

Капсула Tokyo Stadium Collection поступит в продажу 21 октября.

4. Лыжные маски от Louis Vuitton

Модные бренды уже вовсю готовятся к новому зимнему сезону. К примеру, французский модный дом выпустил стильные лыжные маски. Аксессуар подходит для использования в условиях сильного снегопада и низких температур. 

Фото: louisvuitton.com

Маска представлена в трех цветах: полностью черная, с желтой основой и оранжевыми линзами, с коричневой основой и синими линзами.

На линзы нанесены монограммы бренда. Отмечается, что очки устойчивы к появлению царапин и обладают противотуманным и водоотталкивающим свойствами. 

Фото: louisvuitton.com

Аксессуар уже доступен к продаже в бутиках Louis Vuitton. 

5. Коллекция одежды от Меган Фокс

Американская актриса, звезда «Трансформеров» Меган Фокс решила расширить сферу деятельности и подалась в дизайнеры. Знаменитость выпустила дебютную коллекцию одежды. Какой она получилась – рассказываем. 

Фото: boohoo.com

Меган создала около 40 предметов одежды, которые отражают ее собственный стиль. Среди них жакет с принтом «зебра», вельветовый костюм, черное платье и куртка. 

В создании линейки актрисе помог ее стилист Мейв Рейли и британский интернет-магазин Boohoo. 

Коллекция поступит в продажу 19 октября на сайте Boohoo. Стоимость моделей варьируется от 12 до 120 долларов.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы