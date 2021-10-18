Коллаборация Ugg x Telfar, кроссовки Кевина Маккалистера от adidas и коллекция одежды Меган Фокс: что нового произошло в моде за неделю

1. Кроссовки Кевина Маккалистера от adidas

Фото:

adidas.com

2. Коллаборация Ugg и Telfar

Фото:

ugg.com

Фото:

ugg.com

3. Олимпийская коллекция 1992 года от Ralph Lauren

Фото:

ralphlauren.com

Фото:

ralphlauren.com

4. Лыжные маски от Louis Vuitton

Фото:

louisvuitton.com

Фото:

louisvuitton.com

5. Коллекция одежды от Меган Фокс

Фото:

boohoo.com

На днях стало известно о перезапуске культовой рождественской комедии «Один дома». В честь этого события немецкая марка adidas создала кроссовки, похожие на те, что главный герой Кевин Маккалистер носил в оригинальном фильме, вышедшем в 1990 году.Модель под названием Forum Low выполнена в белом цвете с красными и коричневыми акцентами. На боковой части кроссовок нанесены три полоски и изображение дома. Язычок обуви выполнен в стиле входного коврика с надписью Home alone. Также на подследниках модели изображены портреты воров-домушников, от которых главный герой спасал свой дом.В дополнение к кроссовкам дизайнеры добавили металлические значки также с отсылкой к фильмам.Дата старта продаж обуви неизвестна, стоимость модели также пока не раскрывается.Американский бренд Ugg и дизайнер Телфар Клеменс вновь объединились для создания совместной коллекции.В нее вошли низкие и высокие угги светло-коричневого, черного и серого цветов, сумки-шоперы и панамы с крупным логотипом Telfar.Все изделия выполнены из премиальной замши, овчины и переработанной шерсти.Коллаборация Ugg x Telfar позиционируется как гендерно нейтральная. Она поступит в продажу на сайтах двух брендов одновременно.Американский бренд Ralph Lauren совместно с основателем и продюсером японского музыкально-танцевального коллектива Exile Хиро создал новую капсульную коллекцию. В чем ее особенность – рассказываем.Во время работы над коллекцией они вдохновились олимпийской коллекцией Polo Stadium, которая была создана еще в 1992 году.Линейка получила название Tokyo Stadium Collection. В нее вошли майки, поло, худи, олимпийки, шорты, спортивные брюки, жилеты с карманами, анораки, а также поясные сумки, панамы и носки.Некоторые элементы коллекции отсылают нас к современной поп-культуре Японии.Съемки рекламного кампейна коллаборации прошли в Токио.Капсула Tokyo Stadium Collection поступит в продажу 21 октября.Модные бренды уже вовсю готовятся к новому зимнему сезону. К примеру, французский модный дом выпустил стильные лыжные маски. Аксессуар подходит для использования в условиях сильного снегопада и низких температур.Маска представлена в трех цветах: полностью черная, с желтой основой и оранжевыми линзами, с коричневой основой и синими линзами.На линзы нанесены монограммы бренда. Отмечается, что очки устойчивы к появлению царапин и обладают противотуманным и водоотталкивающим свойствами.Аксессуар уже доступен к продаже в бутиках Louis Vuitton.Американская актриса, звезда «Трансформеров» Меган Фокс решила расширить сферу деятельности и подалась в дизайнеры. Знаменитость выпустила дебютную коллекцию одежды. Какой она получилась – рассказываем.Меган создала около 40 предметов одежды, которые отражают ее собственный стиль. Среди них жакет с принтом «зебра», вельветовый костюм, черное платье и куртка.В создании линейки актрисе помог ее стилист Мейв Рейли и британский интернет-магазин Boohoo.Коллекция поступит в продажу 19 октября на сайте Boohoo. Стоимость моделей варьируется от 12 до 120 долларов.