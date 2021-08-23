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  2. Коллаборация Reebok x Cardi B, коллекция одежды от группы Gorillaz и фляга для напитков от Balenciaga: что нового произошло в моде за неделю

Коллаборация Reebok x Cardi B, коллекция одежды от группы Gorillaz и фляга для напитков от Balenciaga: что нового произошло в моде за неделю

Мы подводим модные итоги недели и рассказываем, какая музыкальная группа решила податься в дизайнеры, как выглядит обновленная модель кроссовок adidas спустя 18 лет и кто в своей коллекции одежды использовал элементы дриппинга. 

1. Коллаборация Reebok и Cardi B

Коллаборацией этой недели поистине можно считать тандем американского бренда Reebok и известной хип-хоп-исполнительницы Cardi B. Вместе они выпустили коллекцию, вдохновленную Нью-Йорком.

Фото: reebok.com

В линейке представлены облегающие платья длиной ниже колена, легинсы, спортивные брюки, укороченные олимпийки и куртки в стиле 1990-х годов. Не забыли и про обувь: в коллекцию вошла модель кроссовок Classic Leather, которая будет также представлена в детских размерах. 

Фото: reebok.com

В цветовой палитре – белый, розовый, бордовый и хаки. 

Фото: reebok.com

В съемках рекламной кампании коллаборации приняла участие сама рэперша. 

Коллекция будет доступна с 27 августа. Стоимость предметов одежды пока не раскрывается. 

2. Собственная коллекция одежды группы Gorillaz 

В последнее время музыканты стали активно включаться в мир моды. Кто-то выпускает коллаборации с именитыми брендами, а кто-то и вовсе запускает собственные коллекции. К примеру, британская группа Gorillaz решила отнести себя к последним и представила свою линейку одежды. 

Фото: gorillaz.com

В коллекцию под названием G FootМердок вошли рубашки-поло, объемные лонгсливы, худи, комбинезоны, трикотажные брюки и куртки. На некоторых моделях нанесены принты и вышивка. 


Фото: gorillaz.com

Над линейкой работали художник Джейми Хьюлетт и креативный директор Реми Кабака. Основой для коллекции послужил стиль вокалиста коллектива 2-D, гитаристки Нудл, ударника Рассела Хоббса и басиста Мердока Никкалса.

Коллекция уже поступила в продажу. Стоимость вещей начинается от 95 долларов. 

3. Фляжка для воды от Balenciaga

Было чем модным брендам и удивить нас на этой неделе. Французский дом моды Balenciaga представил фляжку для воды. 

Фото: balenciaga.com

Бутыль выполнена из нержавеющей стали и имеет матовое покрытие. Дизайн фляжки весьма скромный (что несвойственно для бренда): на одной стороне нанесен логотип французского дома, а на другой надпись H2O. 

Сосуд рассчитан на 500 миллилитров жидкости. Его стоимость – 125 долларов. Фляжка уже представлена на сайте Balenciaga. 

4. Обновленная модель кроссовок с крылышками от adidas 

Немецкий бренд adidas представил обновленную версию некогда популярных крылатых кроссовок JS Forum Wings 1.0. Правда, помог ему в этом креативный директор модного дома Moschino Джереми Скотт, с которым спортивная марка недавно возобновила сотрудничество.  

Фото: adidas.com

Обновленная модель декорирована принтом долларовых купюр, где вместо одного из президентов США на вас смотрит Скотт.

Фото: adidas.com

Впервые JS Forum Wings 1.0 были выпущены в 2003 году лимитированным тиражом. Правда, сейчас их будет не намного больше – всего 1200 пар. 

Продажи стартуют 23 августа и продлятся до 29 августа.

5. Капсульная коллекция с камуфляжным принтом от Coach 

Coach выпустил новую капсульную коллекцию, которая получила название Camo. 

Фото: coachoutlet.com

В линейке представлены футболки, свитшоты, трикотажные брюки, куртки, сумки, рюкзаки и кроссовки. Все предметы одежды имеют камуфляжный принт с элементами дриппинга (форма абстрактной живописи. – Прим. ред.).

Фото: coachoutlet.com

В лукбуке коллекции снялись актер Майкл Б. Джордан, баскетболист Джереми Лин, певица Лоло Зуаи и вокалистка группы Blondie Дебби Харри. В качестве фотографа выступил Блэди Корниел.

Фото: coachoutlet.com

В поддержку коллекции в соцсети TikTok даже появился тематический фильтр для съемки видео. 
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