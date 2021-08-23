Коллаборация Reebok x Cardi B, коллекция одежды от группы Gorillaz и фляга для напитков от Balenciaga: что нового произошло в моде за неделю

1. Коллаборация Reebok и Cardi B

Фото:

reebok.com

Фото:

reebok.com

Фото:

reebok.com

2. Собственная коллекция одежды группы Gorillaz

Фото:

gorillaz.com

Фото:

gorillaz.com

3. Фляжка для воды от Balenciaga

Фото:

balenciaga.com

4. Обновленная модель кроссовок с крылышками от adidas

Фото:

adidas.com

Фото:

adidas.com

5. Капсульная коллекция с камуфляжным принтом от Coach

Фото:

coachoutlet.com

Фото:

coachoutlet.com

Фото:

coachoutlet.com

Коллаборацией этой недели поистине можно считать тандем американского бренда Reebok и известной хип-хоп-исполнительницы Cardi B. Вместе они выпустили коллекцию, вдохновленную Нью-Йорком.В линейке представлены облегающие платья длиной ниже колена, легинсы, спортивные брюки, укороченные олимпийки и куртки в стиле 1990-х годов. Не забыли и про обувь: в коллекцию вошла модель кроссовок Classic Leather, которая будет также представлена в детских размерах.В цветовой палитре – белый, розовый, бордовый и хаки.В съемках рекламной кампании коллаборации приняла участие сама рэперша.Коллекция будет доступна с 27 августа. Стоимость предметов одежды пока не раскрывается.В последнее время музыканты стали активно включаться в мир моды. Кто-то выпускает коллаборации с именитыми брендами, а кто-то и вовсе запускает собственные коллекции. К примеру, британская группа Gorillaz решила отнести себя к последним и представила свою линейку одежды.В коллекцию под названием G FootМердок вошли рубашки-поло, объемные лонгсливы, худи, комбинезоны, трикотажные брюки и куртки. На некоторых моделях нанесены принты и вышивка.Над линейкой работали художник Джейми Хьюлетт и креативный директор Реми Кабака. Основой для коллекции послужил стиль вокалиста коллектива 2-D, гитаристки Нудл, ударника Рассела Хоббса и басиста Мердока Никкалса.Коллекция уже поступила в продажу. Стоимость вещей начинается от 95 долларов.Было чем модным брендам и удивить нас на этой неделе. Французский дом моды Balenciaga представил фляжку для воды.Бутыль выполнена из нержавеющей стали и имеет матовое покрытие. Дизайн фляжки весьма скромный (что несвойственно для бренда): на одной стороне нанесен логотип французского дома, а на другой надпись H2O.Сосуд рассчитан на 500 миллилитров жидкости. Его стоимость – 125 долларов. Фляжка уже представлена на сайте Balenciaga.Немецкий бренд adidas представил обновленную версию некогда популярных крылатых кроссовок JS Forum Wings 1.0. Правда, помог ему в этом креативный директор модного дома Moschino Джереми Скотт, с которым спортивная марка недавно возобновила сотрудничество.Обновленная модель декорирована принтом долларовых купюр, где вместо одного из президентов США на вас смотрит Скотт.Впервые JS Forum Wings 1.0 были выпущены в 2003 году лимитированным тиражом. Правда, сейчас их будет не намного больше – всего 1200 пар.Продажи стартуют 23 августа и продлятся до 29 августа.Coach выпустил новую капсульную коллекцию, которая получила название Camo.В линейке представлены футболки, свитшоты, трикотажные брюки, куртки, сумки, рюкзаки и кроссовки. Все предметы одежды имеют камуфляжный принт с элементами дриппинга (форма абстрактной живописи. – Прим. ред.).В лукбуке коллекции снялись актер Майкл Б. Джордан, баскетболист Джереми Лин, певица Лоло Зуаи и вокалистка группы Blondie Дебби Харри. В качестве фотографа выступил Блэди Корниел.В поддержку коллекции в соцсети TikTok даже появился тематический фильтр для съемки видео.