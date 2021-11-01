Что нового произошло в моде за неделю

1. Коллаборация Mugler х Jimmy Choo

Фото:

mugler.com

Фото:

mugler.com

2. Коллекция очков от Элтона Джона

Фото:

samsclub.com

Фото:

samsclub.com

3. Кроссовки от Comme des Garçons и Nike

Фото:

nike.com

Фото:

nike.com

4. Горнолыжная коллекция от Fendi

Фото:

fendi.com

Фото:

fendi.com

Фото:

fendi.com

5. 3D-концепт-стор от Dior

Фото:

dior.com

Фото:

dior.com

Французский модный дом Mugler выпустил видеоролик, посвященный новой коллекции сезона осень-зима – 2021/2022. Обувь для этой линейки создавалась совместно с брендом Jimmy Choo.В коллекцию вошли остроносые лодочки с ремешками-браслетами, невесомые босоножки с круглыми металлическими перемычками между пальцами и облегающие черные сапоги.В ролике приняли участие Белла Хадид, Эмбер Валлетта, Лурдес Леон и плюс-сайз-модель Джилл Кортлев.Коллаборация Mugler х Jimmy Choo будет доступна к продаже в начале весны 2022 года.Британский певец и композитор Элтон Джон представил свою первую коллекцию очков. Какой она получилась, рассказываем и показываем.Коллекция создавалась в сотрудничестве с сетью оптики Sam’s Club.Каждая пара посвящена определенному этапу в творчестве музыканта. Так, очки Rocketman названы в честь одноименного хита, A-List отражают пик его карьеры, а модель Prodigy посвящена превращению юного пианиста в известного музыканта.Стоимость очков варьируется от 99 до 139 долларов. Часть вырученных средств от продажи аксессуаров будет пожертвована в Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом.Бренды Comme des Garçons и Nike выпустили новую модель кроссовок Air Foamposite One. Впервые она была показана в январе нынешнего года на показе осень-зима – 2021 в Токио.За основу были взяты баскетбольные кроссовки Nike 1997 года. Форма осталась неизменной, однако новую модель украсили объемным круговым рисунком, расположенным по всей поверхности пары. Он напоминает японский сад дзен.Обувь представлена в двух классических цветах – черном и белом.В съемках рекламной кампании принял участие баскетболист Джей Уилл. Он позировал для бруклинского фотографа Энтони Гизерс. Съемка проходила на улицах и баскетбольных площадках Нью-Йорка.Кроссовки поступят в продажу 5 ноября.Итальянский модный дом Fendi показал новую зимнюю коллекцию. В чем ее особенность – рассказываем.Линейка для горнолыжного спорта полностью экологичная. Все куртки и костюмы наполнены 100%-ми восстановленными утиными перьями. Свитеры и аксессуары сделаны из пряжи Aquafil Econyl, которая состоит из нейлонового волокна из переработанных отходов.В коллекции представлены верхняя одежда, аксессуары и товары для спорта. Также дизайнеры добавили повседневную домашнюю одежду.Некоторые предметы одежды украшены фирменной монограммой Fendi.Горнолыжная коллекция Fendi уже доступна к продаже.Французский модный дом Dior создал новый концепт-стор, созданный при помощи 3D-печати. Пространство расположилось на пляже Джумейра в Дубае.Магазин представляет собой инсталляцию из двух круглых модулей, которые были изготовлены из глины, песка и необработанных волокон. Концепт-стор украшен фирменным орнаментом Dior – Cannage (рисунком в виде пересекающихся вертикальных, горизонтальных и диагональных линий).Открытое пространство создано в сотрудничестве с компанией WASP.В магазине выставлены последние коллекции креативного директора бренда Марии Грации Кьюри, а также товары Dior Maison.