Что нового произошло в моде за неделю

1. Коллаборация Mugler х Jimmy ChooФранцузский модный дом Mugler выпустил видеоролик, посвященный новой коллекции сезона осень-зима – 2021/2022. Обувь для этой линейки создавалась совместно с брендом Jimmy Choo.
Фото: mugler.com
В коллекцию вошли остроносые лодочки с ремешками-браслетами, невесомые босоножки с круглыми металлическими перемычками между пальцами и облегающие черные сапоги.
Фото: mugler.com
В ролике приняли участие Белла Хадид, Эмбер Валлетта, Лурдес Леон и плюс-сайз-модель Джилл Кортлев.
Коллаборация Mugler х Jimmy Choo будет доступна к продаже в начале весны 2022 года.
2. Коллекция очков от Элтона ДжонаБританский певец и композитор Элтон Джон представил свою первую коллекцию очков. Какой она получилась, рассказываем и показываем.
Фото: samsclub.com
Коллекция создавалась в сотрудничестве с сетью оптики Sam’s Club.
Каждая пара посвящена определенному этапу в творчестве музыканта. Так, очки Rocketman названы в честь одноименного хита, A-List отражают пик его карьеры, а модель Prodigy посвящена превращению юного пианиста в известного музыканта.
Фото: samsclub.com
Стоимость очков варьируется от 99 до 139 долларов. Часть вырученных средств от продажи аксессуаров будет пожертвована в Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом.
3. Кроссовки от Comme des Garçons и NikeБренды Comme des Garçons и Nike выпустили новую модель кроссовок Air Foamposite One. Впервые она была показана в январе нынешнего года на показе осень-зима – 2021 в Токио.
Фото: nike.com
За основу были взяты баскетбольные кроссовки Nike 1997 года. Форма осталась неизменной, однако новую модель украсили объемным круговым рисунком, расположенным по всей поверхности пары. Он напоминает японский сад дзен.
Фото: nike.com
Обувь представлена в двух классических цветах – черном и белом.
В съемках рекламной кампании принял участие баскетболист Джей Уилл. Он позировал для бруклинского фотографа Энтони Гизерс. Съемка проходила на улицах и баскетбольных площадках Нью-Йорка.
Кроссовки поступят в продажу 5 ноября.
4. Горнолыжная коллекция от FendiИтальянский модный дом Fendi показал новую зимнюю коллекцию. В чем ее особенность – рассказываем.
Фото: fendi.com
Линейка для горнолыжного спорта полностью экологичная. Все куртки и костюмы наполнены 100%-ми восстановленными утиными перьями. Свитеры и аксессуары сделаны из пряжи Aquafil Econyl, которая состоит из нейлонового волокна из переработанных отходов.
Фото: fendi.com
В коллекции представлены верхняя одежда, аксессуары и товары для спорта. Также дизайнеры добавили повседневную домашнюю одежду.
Некоторые предметы одежды украшены фирменной монограммой Fendi.
Фото: fendi.com
Горнолыжная коллекция Fendi уже доступна к продаже.
5. 3D-концепт-стор от DiorФранцузский модный дом Dior создал новый концепт-стор, созданный при помощи 3D-печати. Пространство расположилось на пляже Джумейра в Дубае.
Фото: dior.com
Магазин представляет собой инсталляцию из двух круглых модулей, которые были изготовлены из глины, песка и необработанных волокон. Концепт-стор украшен фирменным орнаментом Dior – Cannage (рисунком в виде пересекающихся вертикальных, горизонтальных и диагональных линий).
Фото: dior.com
Открытое пространство создано в сотрудничестве с компанией WASP.
В магазине выставлены последние коллекции креативного директора бренда Марии Грации Кьюри, а также товары Dior Maison.