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Коллаборация Gucci и The North Face, воздушный змей от Louis Vuitton и тапочки для собак от UGG: что нового произошло в моде за неделю

Мы подводим модные итоги недели и рассказываем о недавней самой громкой люксовой коллаборации: где купить уличную обувь для питомцев и кто создаст копию знаменитого кольца принцессы Дианы для помолвки.  

В горы на люксе: коротко о коллаборации Gucci и The North Face

Если вы думали, что рождественская коллекция и несколько креативных нарядов – это все, на чем остановится Gucci к концу года, то вы очень недооцениваете люксовый бренд. Душа модного дома требует коллабораций – да не простых, а с громкими спортивными брендами. 

The North Face стал партнером Gucci и выпустил с ним совместную коллекцию функциональных вещей для активного отдыха. Видимо, ностальгия по путешествиям в период пандемии взяла верх. 

Фото: Gucci

Выход коллекции бренды анонсировали еще в сентябре 2020 года, а полностью представить, видимо, решили уже к концу декабря. Впрочем, коллаборация полностью оправдала все ожидания модников: на прошедшей неделе только о ней все и говорили. 


Фото: Gucci

В линейку вошли дутые жилеты, пуховики, пальто, дождевики, стеганые куртки, бомберы и флисовые толстовки. Исходя из этого, стоит сделать вывод, что акцент всей коллекции сделан на верхней одежде. Но бренды все же не забыли про разноплановые футболки, рубашки и свитшоты. 

Фото: Gucci

Кроме того, в коллаборации представлены обувь и аксессуары. Так, вместе с Gucci бренд презентовал ботинки для высокогорного туризма с прочной и устойчивой подошвой Goodyear. Модель будет доступна в трех цветах: коричневом, черном и кремовом.


Фото: Gucci

Обратите внимание на яркие рюкзаки. Они созданы специально для походов: много карманов для полезных мелочей, крепления для веревок, вместительное отделение. Две модели представлены в двух размерах и восьми цветах. Также в продажу в нескольких расцветках поступит и объемная поясная сумка. Все модели сумок сшиты из специального эконейлона, который получают после переработки старых рыболовных сетей и ковров.

Все модели в коллекции дополняет логотип Gucci x The North Face, который объединили в рамках сотрудничества. Но самое главное, что дизайн перекликается с архивными силуэтами The North Face 1970-х, которые и вдохновили модельера. Об этом говорит цветовая гамма и архивные ткани спортивного бренда. 

Коллекция будет доступна на сайте с 29 декабря. 

Фото: Gucci

Однако это не все новости о Gucci на сегодня. Модный дом представил еще одного участника громкой коллаборации – им стала компания The Pokémon, автор одноименной популярной игры Pokémon Go. Правда, понял это лишь тот, у кого зоркий глаз. На одном из кадров лукбука можно заметить, как в горах стоит палатка, где и изображен логотип мобильного приложения. Пока неизвестно, появятся ли эти изображения покемонов на одежде или герои игры будут щеголять в вещах из коллекции, но модники уже насторожились. 

Воздушный змей от Louis Vuitton 

Пожалуй, мы все-таки нашли бренд, который может соревноваться с Gucci за звание самого креативного. В этом году Louis Vuitton успевает создавать не только новые изысканные коллекции, но и предметы для активного отдыха.  

Не будем больше томить! Французский дом моды выпустил воздушного змея.  Он, к слову, был представлен во время показа мужской коллекции весна-лето еще в 2019 году, но с чем связана такая задержка в выпуске, не сообщается. 
Воздушный змей изготовлен из нейлона, а его поверхность полностью украшена традиционной монограммой бренда. Аксессуар выпущен в коричневом цвете. В комплекте со змеем идет чехол в форме трубы, также украшенный знаковым орнаментом бренда и оснащенный кожаной ручкой для переноски. 

Фото: Louis Vuitton

Размеры аппарата не самые большие: всего 13 x 75 x 10 сантиметров. А вот стоимость заставила поволноваться: Louis Vuitton выставил цену в 10 400 долларов. Не спешите расстраиваться, до лета подкопить успеете. 

Фото: Louis Vuitton

Приобрести предмет для активного отдыха можно на официальном сайте.

Обувь для собак от UGG 

Похоже, создавать одежду и аксессуары для животных – это еще один тренд уходящего года. Сначала сумки от Valentino, затем верхняя одежда от Prada, а теперь и UGG решил позаботиться о братьях наших меньших. Да не один, а в совместной коллаборации с нью-йоркским брендом одежды для собак Very Important Puppies.

Фото: UGG

Компании выпустили обувь для собак, которую прежде модный рынок еще не видел. В линейку вошли мягкие уличные ботинки для питомцев, выполненные из искусственной замши. Дополняет модели отделка из искусственного меха. Обувь доступна в черном и коричневом цвете. 

Фото: UGG

Цена башмачков вполне демократична – 80 долларов за пару. Прямо сейчас ее приобрести нельзя, но коллекция доступна для предзаказа на сайтах сразу двух брендов. 

A$AP Rocky и Marine Serre выпустили совместную коллекцию

Еще одна громкая коллаборация недели – A$AP Rocky и Marine Serre. А громкая она потому, что две крупные иконы моды неожиданно для всех сошлись в одной коллекции. 

Фото: Marine Serre

Творческое сотрудничество с брендом Marine Serre рэпер начал еще в 2019 году. В капсулу вошли пуховики, куртка из денима, кожаные брюки, удлиненные худи, олдскульные банданы и фирменные водолазки французского бренда. Некоторые предметы одежды дополняет паттерн в виде полумесяцев – и неслучайно, ведь это самый популярный принт 2020 года. Коллекция на 75 процентов изготовлена из переработанных материалов. 



Фото: Marine Serre

Линейка уже доступна на сайте Marine Serre. Стоимость предметов одежды варьируется от $ 200 за балаклаву и платок на голову до $ 2600 за пуховик. 

Напомним, что совсем недавно A$AP Rocky уже выпускал капсульную коллекцию обуви с Amina Muaddi. Marine Serre за время своего пути сотрудничала только с компанией по производству масок и с Jimmy Choo над созданием обуви. Насколько успешна будет совместная коллекция двух знаменитых модных имен, остается только догадываться. 

Как у принцессы: возрождение культового кольца леди Ди

Мы давно не рассказывали, что нового произошло у ювелиров, а зря: им тоже есть чем похвастаться. По заголовку вы наверняка уже поняли, о каком украшении пойдет речь. Да, то самое знаменитое помолвочное кольцо с цейлонским сапфиром и 14 бриллиантами, которое принц Чарльз преподнес принцессе Уэльской перед их свадьбой. 

Фото: zimbio.com

Его создателем является старейший британский ювелирный дом Garrard. Несмотря на то что в 2016 году Кенсингтонский дворец ввел запрет на создание его копий, ювелиры решили повторить знаменитое украшение спустя 39 лет и создали несколько похожих на него вариаций. Стоимость изделия составила £ 11,666.67. Правда, на одном кольце не остановились, было решено дополнить коллекцию подвесками, пусетами и серьгами. Размер, цвет и материал камней разные, однако дизайн украшений копирует друг друга. 



Фото: Garrard

Кстати, после смерти леди Ди кольцо по-прежнему является семейной реликвией. На данный момент его владелица – жена старшего сына Чарльза и Дианы Кейт Миддлтон.   

Фото: zimbio.com
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