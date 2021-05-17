Коллаборация Fendi х Sarah Coleman, cумка-тюльпан Mansur Gavriel и украшения с аквапразом от Boucheron: что нового произошло в моде за неделю

1. Коллаборация Fendi х Sarah ColemanИтальянский бренд Fendi продолжает выпускать капсульные коллекции в сотрудничестве с нишевыми художниками. Так, после коллаборации с графическим дизайнером Джошуа Вайдсом, марка объединилась с Сарой Коулман, художницей из Нью-Йорка, которая известна своим бунтарским обращением с дизайнерскими материалами и предлагающей самобытный взгляд на привычные вещи.
Фото: fendi.com
В рамках сотрудничества Коулман обратилась к психоделической эстетике 70-х годов и переосмыслила монограмму бренда, исказив ее и создав эффект головокружения.
Фото: fendi.com
Так, рисунок FF Vertigo украсил куртки, футболки, сумки, панамы, колготки, а также подкладки вещей, выполненных в летних оттенках.
Фото: fendi.com
Коллаборация Sarah Coleman x Fendi уже доступна на сайте и в бутиках итальянского бренда.
2. Сумка в форме тюльпана от Mansur GavrielМожет быть весна и не радует нас хорошей погодой и теплом, но зато модные бренды своими сезонными коллекциями это полностью это компенсируют. Например, нью-йоркский бренд Mansur Gavriel решил порадовать модниц новой моделью мини-сумки, которая вдохновлена формой бутона тюльпана.
Фото: mansurgavriel.com
Правда аксессуар не совсем новый, это лишь уменьшенная версия модели под названием Tulipano, которую дизайнеры Рэйчел Мансур и Флориана Гавриэль показали еще в феврале.
Фото: mansurgavriel.com
По форме мини-сумка осталась точно такой же: трапециевидная форма, верхние ручки, застежка на молнии сверху и регулируемый ремень на плечо. Только вот во внутрь маленькой версии поместится лишь небольшой кошелек, санитайзер и смартфон.
Фото: mansurgavriel.com
Tulipano Mini изготовлена из мягкой кожи и представлена семи цветах: бежевом, голубом, розовом, желтом, оранжевом, белом и черном.
Mansur Gavriel Mini Tulipano уже представлена на официальном сайте бренда. Стоимость модели составляет 615 долларов.
3. Свуш из кристаллов для Nike от Наоми ОсакаСпортивный бренд Nike известен своими громкими коллаборациями со знаменитостями. Недавно приглашенным дизайнером стала известная японская теннисистка Наоми Осака, которая, к слову, уже не первый раз сотрудничает с маркой.
Фото: nike.com
В этот раз Nike и Наоми разработали обновленный дизайн кроссовок Air Zoom GP Turbo, которые впервые появились еще в 2020 году.
Фото: nike.com
Обновленная модель получила расцветку в технике tie-dye (Вещь завязывается в плотный узел определенной формы, после чего наносится краска для ткани. - Прим.ред.) и толстую белую подошву. Но изюминкой кроссовок стал свуш (символ Nike. – При.ред.), украшенный сверкающими кристаллами Swarovski.
Фото: nike.com
Стоимость обуви пока не раскрывается.
4. Украшения с аквапразом от BoucheronКажется, в 21 веке нас сложно чем-то удивить, мы думаем, что многое уже открыто и изведано, однако это заблуждение. К такому мнению мы пришли, когда увидели новую коллекцию французского ювелирного Дома Boucheron, особенностью которой стал камень аквапраз, обнаруженный лишь в 2015 году в Зимбабве.
Фото: boucheron.com
Минерал получил свое название за нежный полупрозрачный сине-зеленый оттенок. Дизайнеры бренда решили, что за свою особенность он должен стать главным героем новой коллекции Boucheron Serpent Bohème.
Фото: boucheron.com
В линейке, запущенной еще в конце 1960-х годов, представлены кольца, серьги, браслеты и колье из белого золота аквапразом и бриллиантами.
Фото: boucheron.com
Ювелирный дом предлагает изделия с редким камнем сочетать с вещами черного цвета и оттенка слоновой кости.
Коллекция уже представлена на официальном сайте Boucheron.
5. Что известно о судьбе бренда Victoria’s Secret?Весна 2020 года сказалась на прибыли многих модных брендов. Кто-то приостановил свое производство, а кто-то и вовсе принял непростое время как вызов и продолжал создавать коллекции. На легендарной марке белья Victoria’s Secret COVID-19 сказалcя не самым лучшим образом. Из-за пандемии руководство компании закрыло более чем двухсот магазинов на территории США и Канады. Затем компания L Brands, владеющая Victoria’s Secret, планировала марку и вовсе продать. Тогда даже была проведена серия встреч с потенциальными покупателями, но сделка все-таки не состоялась.
Фото: victoriassecret.com
На днях стало известно, что L Brands решила разделиться на две независимые публичные структуры: Victoria’s Secret и Bath & Body Works. Представители компании считают, что таким образом бренд белья получит хорошие возможности для работы в качестве отдельной компании. Ожидается, что сделка будет закрыта в августе.
К слову, проблемы у американской компании начались еще до пандемии. В феврале 2020 года маркетинг-директора компании Эда Разека обвинили в сексуальных домогательствах, издевательствах и женоненавистничестве по отношению к моделям. Его высказывания о том, что шоу Victoria’s Secret — «это фантазия», в которой он не видит места трансгендерам и плюс-сайз моделям, спровоцировали общественный скандал, в результате которого ему пришлось покинуть L Brands.