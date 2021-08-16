Коллаборация Бейонсе и Adidas, косметика от Coca-Cola и брендированный поезд от Supreme – что нового произошло в моде за неделю

1. Adidas и Бейонсе представили новую коллаборациюЕще месяц назад бренд Adidas выпустил с певицей Бейонсе совместную коллекцию купальников, как уже анонсировал выход следующей, и не капсульной, а полноценной. Это уже четвертая их коллаборация по счету.
Фото: ivypark.com
Коллекция вдохновлена Диким Западом и посвящена первым темнокожим американским ковбоям.
Фото: ivypark.com
В линейке представлены: джинсовая куртка с вместительными накладными карманами, джинсовое боди, спортивные костюмы с коровьим принтом и балаклава.
Помимо нарядов в коллаборацию вошла и обувь. Модели Ivy Park x Аdidas Ultraboost и Ivy Park x Forum Mid представлены в новой расцветке, а Super Sleek Chunky получили новую тракторную подошву.
Фото: ivypark.com
В лукбуке коллекции снялась сама Бейонсе.
Коллаборация будет доступна с 19 августа.
2. Коллекция косметики от Coca-ColaКомпания Coca-Cola объединилась косметическим брендом Morphe для создания линейки косметических средств.
Источником вдохновения для коллаборации стала Cherry Coke – напиток со вкусом вишни.
Фото: morphe.com
В линейку вошли: палетка из восемнадцати оттенков теней для век, блеск для губ, компактные румяна и набор из трех спонжей для макияжа разного размера.
Фото: morphe.com
Упаковка косметических продуктов разработана в ретро-стиле в розовых, красных и бордовых оттенках.
Коллекция Coca-Cola x Morphe поступит в продажу 19 августа. Стоимость средств варьируется от 10 до 24 долларов.
3. Новая коллекция обуви из переработанных материалов от ConverseАмериканский бренд Converse показал первые модели обуви из своей новой экологичной коллекции Renew.
Фото: converse.com
В линейке представлены кеды Chuck 70 Knit и Chuck Taylor All Star Crater Knit. Верх обуви изготовлен из переработанного полиэстра. Модель выглядит так, будто ее связали вручную. Подошва Chuck 70 Knit выполнена из вулканизированной резины, а модель Chuck Taylor All Star Crater Knit из пеноматериала Crater Foam.
Фото: converse.com
Кеды представлены в черном, кремовом и мятно-зеленом оттенках.
В конце августа представители бренда обещают дополнить коллекцию новыми моделями – Chuck Taylor All Star и Chuck 70 Hi.
4. Новая коллекция солнцезащитных очков от StussyЛето подходит к концу, и все возможные сезонные коллекции представлены. Но нет! Есть еще бренды, которые прыгнули в последний вагон. Американская марка Stussy решила отметить окончание теплого сезона выпуском новой коллекции солнцезащитных очков.
Фото: stussy.com
В линейку под названием Eyegear вошли три универсальные модели – Penn, Owen и Eric. Очки выполнены из ацетата и представлены в оранжевом и оливкого-зеленом оттенках. Есть модель и с камуфляжным рисунком.
Фото: stussy.com
Коллекция уже доступна на официальном сайте бренда. Стоимость аксессуаров – 140 долларов.
5. Брендированный поезд от SupremeПриз за самые невообразимые коллаборации можно смело присудить бренду Supreme. Марка уже выпускала и кирпичи, и огнетушитель, и даже нунчаки (восточное холодное оружие. – Прим. ред). На этот раз Supreme объединился с управлением городского транспорта Нью-Йорка и раскрасил вагоны метро фирменным цветом и логотипом.
Фото: supremenewyork.com
Поезд ходит по линии L, которая соединяет Восьмую авеню в Челси, Манхэттен, Рокуэй-Паркуэй в Канарси и Бруклин.