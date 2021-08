Коллаборация Бейонсе и Adidas, косметика от Coca-Cola и брендированный поезд от Supreme – что нового произошло в моде за неделю

1. Adidas и Бейонсе представили новую коллаборацию

Еще месяц назад бренд Adidas выпустил с певицей Бейонсе совместную коллекцию купальников, как уже анонсировал выход следующей, и не капсульной, а полноценной. Это уже четвертая их коллаборация по счету.Коллекция вдохновлена Диким Западом и посвящена первым темнокожим американским ковбоям.В линейке представлены: джинсовая куртка с вместительными накладными карманами, джинсовое боди, спортивные костюмы с коровьим принтом и балаклава.Помимо нарядов в коллаборацию вошла и обувь. Модели Ivy Park x Аdidas Ultraboost и Ivy Park x Forum Mid представлены в новой расцветке, а Super Sleek Chunky получили новую тракторную подошву.В лукбуке коллекции снялась сама Бейонсе.Коллаборация будет доступна с 19 августа.Компания Coca-Cola объединилась косметическим брендом Morphe для создания линейки косметических средств.Источником вдохновения для коллаборации стала Cherry Coke – напиток со вкусом вишни.В линейку вошли: палетка из восемнадцати оттенков теней для век, блеск для губ, компактные румяна и набор из трех спонжей для макияжа разного размера.Упаковка косметических продуктов разработана в ретро-стиле в розовых, красных и бордовых оттенках.Коллекция Coca-Cola x Morphe поступит в продажу 19 августа. Стоимость средств варьируется от 10 до 24 долларов.Американский бренд Converse показал первые модели обуви из своей новой экологичной коллекции Renew.В линейке представлены кеды Chuck 70 Knit и Chuck Taylor All Star Crater Knit. Верх обуви изготовлен из переработанного полиэстра. Модель выглядит так, будто ее связали вручную. Подошва Chuck 70 Knit выполнена из вулканизированной резины, а модель Chuck Taylor All Star Crater Knit из пеноматериала Crater Foam.Кеды представлены в черном, кремовом и мятно-зеленом оттенках.В конце августа представители бренда обещают дополнить коллекцию новыми моделями – Chuck Taylor All Star и Chuck 70 Hi.Лето подходит к концу, и все возможные сезонные коллекции представлены. Но нет! Есть еще бренды, которые прыгнули в последний вагон. Американская марка Stussy решила отметить окончание теплого сезона выпуском новой коллекции солнцезащитных очков.В линейку под названием Eyegear вошли три универсальные модели – Penn, Owen и Eric. Очки выполнены из ацетата и представлены в оранжевом и оливкого-зеленом оттенках. Есть модель и с камуфляжным рисунком.Коллекция уже доступна на официальном сайте бренда. Стоимость аксессуаров – 140 долларов.Приз за самые невообразимые коллаборации можно смело присудить бренду Supreme. Марка уже выпускала и кирпичи, и огнетушитель, и даже нунчаки (восточное холодное оружие. – Прим. ред). На этот раз Supreme объединился с управлением городского транспорта Нью-Йорка и раскрасил вагоны метро фирменным цветом и логотипом.Поезд ходит по линии L, которая соединяет Восьмую авеню в Челси, Манхэттен, Рокуэй-Паркуэй в Канарси и Бруклин.