Что нового произошло в мире моды за неделю

1. Новая коллекция Stella McCartney, посвященная The Beatles

2. Рождественская коллекция аксессуаров от Hermès

3. Новая модель кроссовок от Dior

4. Коллаборация Amina Muaddi x Swarovski

5. Скончался дизайнер Вирджил Абло

Британский бренд Stella McCartney представил новую коллекцию, вдохновленную известной рок-группой The Beatles. Выход был приурочен к премьере документального фильма Питера Джексона The Beatles: Get Back, который рассказывает о создании последнего альбома ливерпульской четверки.В линейку вошли пальто, рубашки, свитеры, футболки, брюки и бомбер. Не обошлось и без аксессуаров. Стелла Маккартни предлагает дополнить образ платком либо панамой, а также сумкой-шопером.На модели одежды нанесены фотографии участников группы, а также обложки музыкальных альбомов.Лимитированная коллекция уже представлена на сайте и в магазинах бренда. Стоимость предметов одежды варьируется от 105 до 2789 долларов.К слову, это уже не первая коллекция Стеллы Маккартни, посвященная знаменитой группе.До Рождества и Нового года остался всего месяц, и модные дома уже делятся праздничными коллекциями и их рекламными кампаниями. Французский модный дом Hermès на минувшей неделе показал свою новую рождественскую капсулу аксессуаров и товаров для дома. Какой она получилась и чем вдохновлена – рассказываем.В последние годы многим очень не хватало путешествий и ярких впечатлений. Именно этому бренд посвятил свою праздничную линейку.В коллекции представлены ремни, керамические кружки, кожаные бирки для багажа, чемоданы и сумки размера ручной клади, кашемировые перчатки и шапки, а также шелковые платки, сумки, часы, украшения и туфли.В линейку также вошли помада в трех ярких оттенках и мужской аромат H24.Французский модный дом Dior показал новую пару женских кроссовок. Модель получила название Vibe Sneaker.При создании обуви креативный директор Мария Грация Кьюри вдохновлялась моделями Asics и New Balance. Кроссовки сочетают в себе элементы dad shoe (грубые и большие. – Прим. ред.) и футуристичной беговой обуви. Верх модели состоит из прозрачной резины и сетчатых вставок. На язычке размещен логотип бренда.Модель выпущена в двух расцветках – золотистой и серебристо-белой.Стоимость кроссовок Dior Vibe – 1230 долларов. Они доступны к продаже в бутиках и на сайте бренда.Французский дизайнер Амина Муадди для своего одноименного бренда сделала совместную коллекцию с ювелирной компанией Swarovski.В рамках коллаборации дизайнер обновила модель классических босоножек Julia Glass.Обувь выполнена в розовом цвете, а ремни украшены кристаллами Swarovski.Босоножки из лимитированной коллекции Amina Muaddi х Swarovski доступны к продаже. Стоимость обуви – 1040 евро.Минувшая неделя оказалась не без грустных событий. На 42-м году жизни скончался американский дизайнер, основатель бренда Off-White и креативный директор мужской линии дома Louis Vuitton Вирджил Абло.Последние несколько лет модельер боролся с редким онкологическим заболеванием – ангиосаркомой сердца. Абло никогда не говорил о своем диагнозе публично и продолжал создавать гениальные коллекции.