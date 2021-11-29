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  2. Коллаборация Amina Muaddi x Swarovski, новая модель кроссовок Dior и рождественская коллекция аксессуаров от Hermès: что нового произошло в моде за неделю

Что нового произошло в мире моды за неделю

Коллаборация Amina Muaddi x Swarovski, новая модель кроссовок Dior и рождественская коллекция аксессуаров от Hermès: что нового произошло в моде за неделю

Мы подводим модные итоги недели и рассказываем, кому Стелла Маккартни посвятила свою новую коллекцию, что вошло в праздничную линейку Hermès и какой получилась коллаборация Amina Muaddi x Swarovski.

1. Новая коллекция Stella McCartney, посвященная The Beatles

Британский бренд Stella McCartney представил новую коллекцию, вдохновленную известной рок-группой The Beatles. Выход был приурочен к премьере документального фильма Питера Джексона The Beatles: Get Back, который рассказывает о создании последнего альбома ливерпульской четверки.

Фото: stellamccartney.com

В линейку вошли пальто, рубашки, свитеры, футболки, брюки и бомбер. Не обошлось и без аксессуаров. Стелла Маккартни предлагает дополнить образ платком либо панамой, а также сумкой-шопером.  


Фото: stellamccartney.com

На модели одежды нанесены фотографии участников группы, а также обложки музыкальных альбомов. 

Лимитированная коллекция уже представлена на сайте и в магазинах бренда. Стоимость предметов одежды варьируется от 105 до 2789 долларов. 

Фото: stellamccartney.com

К слову, это уже не первая коллекция Стеллы Маккартни, посвященная знаменитой группе.  

2. Рождественская коллекция аксессуаров от Hermès 

До Рождества и Нового года остался всего месяц, и модные дома уже делятся праздничными коллекциями и их рекламными кампаниями. Французский модный дом Hermès на минувшей неделе показал свою новую рождественскую капсулу аксессуаров и товаров для дома. Какой она получилась и чем вдохновлена – рассказываем. 

Фото: hermes.com

В последние годы многим очень не хватало путешествий и ярких впечатлений. Именно этому бренд посвятил свою праздничную линейку. 


Фото: hermes.com

В коллекции представлены ремни, керамические кружки, кожаные бирки для багажа, чемоданы и сумки размера ручной клади, кашемировые перчатки и шапки, а также шелковые платки, сумки, часы, украшения и туфли.

В линейку также вошли помада в трех ярких оттенках и мужской аромат H24. 

3. Новая модель кроссовок от Dior 

Французский модный дом Dior показал новую пару женских кроссовок. Модель получила название Vibe Sneaker. 

Фото: dior.com

При создании обуви креативный директор Мария Грация Кьюри вдохновлялась моделями Asics и New Balance. Кроссовки сочетают в себе элементы dad shoe (грубые и большие. – Прим. ред.) и футуристичной беговой обуви. Верх модели состоит из прозрачной резины и сетчатых вставок. На язычке размещен логотип бренда. 

Модель выпущена в двух расцветках – золотистой и серебристо-белой.

Стоимость кроссовок Dior Vibe – 1230 долларов. Они доступны к продаже в бутиках и на сайте бренда.  

4. Коллаборация Amina Muaddi x Swarovski

Французский дизайнер Амина Муадди для своего одноименного бренда сделала совместную коллекцию с ювелирной компанией Swarovski. 

Фото: aminamuaddi.com

В рамках коллаборации дизайнер обновила модель классических босоножек Julia Glass.

Обувь выполнена в розовом цвете, а ремни украшены кристаллами Swarovski.

Фото: aminamuaddi.com

Босоножки из лимитированной коллекции Amina Muaddi х Swarovski доступны к продаже. Стоимость обуви – 1040 евро. 

5. Скончался дизайнер Вирджил Абло

Минувшая неделя оказалась не без грустных событий. На 42-м году жизни скончался американский дизайнер, основатель бренда Off-White и креативный директор мужской линии дома Louis Vuitton Вирджил Абло. 

Фото: Рейтер

Последние несколько лет модельер боролся с редким онкологическим заболеванием – ангиосаркомой сердца. Абло никогда не говорил о своем диагнозе публично и продолжал создавать гениальные коллекции. 
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