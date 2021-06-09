Количество заразившихся COVID-19 в Индии превысило 29 млн

Согласно сведениям министерства здравоохранения и благосостояния семьи, за прошедшие сутки инфекция унесла жизни 2219 человек. Общее число заболевших коронавирусом достигло 353 528.Вторые сутки подряд в Индии выявлено менее 100 тыс. новых инфицированных – днем ранее сообщалось о 86 498 заразившихся. До этого с 5 апреля суточное число новых случаев заражения превышало 100 тыс. Антирекорд по этому показателю был зафиксирован 7 мая и составлял 414 188 случаев.Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Индии выросло на 1 млн за 9 суток – с 31 мая, когда этот показатель превысил 28 млн человек. Ранее это число увеличивалось на 1 млн каждые три – пять дней: более 27 млн было зарегистрировано 26 мая, более 26 – 21 мая. О том, что этот показатель превысил 25 млн, стало известно 18 мая, о более 24 млн – 14 мая, о 23 млн минздрав страны сообщил 12 мая, о более 22 млн – 9 мая, а о более 21 млн инфицированных – 6 мая. Как уточняет ведомство, замедление роста числа заразившихся говорит об улучшении ситуации с коронавирусом в стране.Количество вылечившихся пациентов в Индии возросло за последние сутки на 162 664 и сложилось на уровне 27 504 126. В медицинских учреждениях в стране сейчас 1 231 415 пациентов с COVID-19.