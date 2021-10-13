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  2. Количество уникальных пользователей поисковой системы «Работа без границ» составило 47,6 тысячи человек

Количество уникальных пользователей поисковой системы «Работа без границ» составило 47,6 тысячи человек

С 1 июля 2021 по сегодняшний день количество уникальных пользователей поисковой системы «Работа без границ» составило 47,6 тысячи человек. Об этом сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина. По ее словам, количество обращений – 101,4 тысячи.


– Благодаря «Работе без границ» граждане стран союза получили почти 3 тысячи приглашений от работодателей, большая часть которых приходится на Россию и Казахстан.

Она напомнила, что система запущена 1 июля 2021 года.

– Она предоставляет доступ к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, которая содержится в информационных системах государств-членов в сфере трудоустройства и занятости. 

sichevich@sb.by

Фото: facebook-аккаунт

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