Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 160 миллионов

Согласно информации университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в настоящий момент общее число случаев заболевания COVID-19 составляет 160 450 504. Коронавирус унес жизни 3 331 258 больных.Наибольший прирост случаев заражения коронавирусной инфекцией фиксируется в США, где выявлено свыше 32,8 миллиона случаев. Следом идут Индия (более 23,7 миллиона) и Бразилия (более 15,3 миллиона).