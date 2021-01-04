За весь период пандемии в стране инфекцией заразились 1 078 251 человек, пишет РБК-Украина.
За последние сутки в стране зафиксировали 4158 новых случаев COVID-19. За минувшие сутки умерли 73 человека, выздоровели 4693 пациента.
Кроме того, по данным издания, в Украине показатель заболеваемости коронавирусом составляет 281,6 на 100 тысяч населения. Это более чем в семь раз выше нормы.
Фото: РБК-Украина
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Количество случаев коронавируса в Украине перевалило за миллион
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