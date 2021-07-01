В Бресте станет больше стационарных прививочных пунктов от коронавирусной инфекции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель горисполкома Александр Рогачук.
– Увеличиваем количество мест в городе, где каждый желающий может сделать прививку против COVID-19. С 1 июля начал работу прививочный стационарный пункт в микрорайоне Ковалево на рынке "Лагуна". Время работы данной точки вакцинации – ежедневно с 11:00 до 16:00 (кроме понедельника), – уточняется в сообщении.
В скором времени похожую точку откроют и в торгово-развлекательном центре "Экватор", расположенном в микрорайоне Восток. Планируется, что аналогичные пункты оборудуют в некоторых учреждениях областного центра.
Согласно сведениям Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии, в настоящий момент вакцинироваться от COVID-19 можно в пяти поликлиниках. Вместе с тем сформировано 28 выездных бригад, которые по заявкам крупных предприятий делают прививки по месту работы.
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Количество прививочных пунктов увеличат в Бресте
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