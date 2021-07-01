Количество прививочных пунктов увеличат в Бресте

– уточняется в сообщении.В скором времени похожую точку откроют и в торгово-развлекательном центре "Экватор", расположенном в микрорайоне Восток. Планируется, что аналогичные пункты оборудуют в некоторых учреждениях областного центра.Согласно сведениям Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии, в настоящий момент вакцинироваться от COVID-19 можно в пяти поликлиниках. Вместе с тем сформировано 28 выездных бригад, которые по заявкам крупных предприятий делают прививки по месту работы.