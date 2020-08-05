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  2. Количество пожаров во время уборочной кампании уменьшилось на 38 процентов

Количество пожаров во время уборочной кампании уменьшилось на 38 процентов

Начальник управления надзора и профилактики Министерства по чрезвычайным ситуациям РБ Дмитрий Турчин отметил положительную тенденцию по соблюдению требований пожарной безопасности во время уборочной кампании.

Фото из архива

– На данном этапе количество пожаров на объектах уборки урожая и хранения уменьшилось на 38%. Если в прошлом году случился 31 пожар, то в этом всего 19, причем все они были оперативно ликвидированы.

По оценкам Дмитрия Турчина, уровень культуры безопасности растет. Начальник управления сакцентировал внимание на том, что личная дисциплинированность и соблюдение требований пожарной безопасности от каждого участника процесса обеспечивает ход уборочной кампании с минимальными потерями.

Наиболее распространенные нарушения в ходе сбора урожая связаны с отсутствием исправных первичных средств пожаротушения и неправильной эксплуатацией теплогенерирующих устройств, установок и электрооборудования. Они оперативно выявляются сотрудниками органов государственного пожарного надзора и своевременно ликвидируются. Не обходится и без наказания виновных, допустивших данные нарушения: за истекший период за невыполнение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлекли 212 человек.


Сергей Грудницкий

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