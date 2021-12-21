Количество погибших в результате сильных наводнений на западе Малайзии выросло до 15

В Малайзии из-за сильных наводнений погибли 15 человек. Об этом сообщает ТАСС.
По последним данным, наибольшее число жертв и разрушений зафиксировано в самом густонаселенном штате Селангор. Серьезные разрушения, приведшие к человеческим жертвам, также зафиксированы в штате Паханг.
Отмечается, что из-за буйства стихии свои дома были вынуждены покинуть около 67 тысяч человек.
Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб объявил о выделении 100 млн ринггитов (23,6 млн долларов) на восстановление инфраструктуры и жилого фонда, разрушенных в результате наводнений. Он также добавил, что каждая семья, пострадавшая из-за стихии, получит компенсацию в размере тысячи ринггитов (236 долларов).
По оценкам местных метеослужб, продолжающиеся почти неделю осадки в ряде районов на западе Малайзии стали сильнейшими за последние 100 лет.