SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 2.86
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Количество погибших в результате сильных наводнений на западе Малайзии выросло до 15

Количество погибших в результате сильных наводнений на западе Малайзии выросло до 15

В Малайзии из-за сильных наводнений погибли 15 человек. Об этом сообщает ТАСС


По последним данным, наибольшее число жертв и разрушений зафиксировано в самом густонаселенном штате Селангор. Серьезные разрушения, приведшие к человеческим жертвам, также зафиксированы в штате Паханг. 

Отмечается, что из-за буйства стихии свои дома были вынуждены покинуть около 67 тысяч человек.

Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб объявил о выделении 100 млн ринггитов (23,6 млн долларов) на восстановление инфраструктуры и жилого фонда, разрушенных в результате наводнений. Он также добавил, что каждая семья, пострадавшая из-за стихии, получит компенсацию в размере тысячи ринггитов (236 долларов).

По оценкам местных метеослужб, продолжающиеся почти неделю осадки в ряде районов на западе Малайзии стали сильнейшими за последние 100 лет.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы