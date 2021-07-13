По меньшей мере 95 человек погибли в результате частичного обрушения дома в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида). Спасатели извлекли из-под обломков здания еще одно тело, информирует ТАСС.
– Мы извлекли [из-под обломков] тело еще одной жертвы. Общее число погибших теперь составляет 95, – уточнила информацию глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.
В настоящий момент 14 человек считаются пропавшими без вести.
Напомним, что частичное обрушение многоэтажного жилого дом в Серфсайде произошло в ночь на 24 июня. В первый день происшествия спасатели обнаружили под обломками 37 человек. После этого выживших не извлекали. Спустя 13 дней после трагедии правительство решило остановить спасательную операцию. В настоящий момент на месте происшествия ищут тела погибших.
Опубликовано:
590
Количество погибших в результате обрушения жилого дома во Флориде увеличилось до 95
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter