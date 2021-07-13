Количество погибших в результате обрушения жилого дома во Флориде увеличилось до 95

– уточнила информациюВ настоящий момент 14 человек считаются пропавшими без вести.Напомним, что частичное обрушение многоэтажного жилого дом в Серфсайде произошло в ночь на 24 июня. В первый день происшествия спасатели обнаружили под обломками 37 человек. После этого выживших не извлекали. Спустя 13 дней после трагедии правительство решило остановить спасательную операцию. В настоящий момент на месте происшествия ищут тела погибших.