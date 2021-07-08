В результате обрушения здания в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) погибли 60 человек. Количество умерших увеличилось после того, как спасатели обнаружили в обломках дома шесть тел, информирует ТАСС.
– Мы извлекли [из-под обломков] тела нескольких жертв. Общее число погибших теперь составляет 60, – добавила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.
Она также отметила, что судьба 80 человек в настоящий момент неизвестна.
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Количество погибших в результате обрушения жилого дома во Флориде увеличилось до 60
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