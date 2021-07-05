Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 3.01
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Количество погибших при обрушении здания во Флориде увеличилось до 27

Количество погибших при обрушении здания во Флориде увеличилось до 27

Согласно последним данным, в результате обрушении дома во Флориде погибли 27 человек, информирует РИА Новости.


До этого мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава говорил, что трагедия унесла жизни 24 человек, при этом 124 считаются пропавшими без вести.

Более 50 человек могут находиться под завалами здания во Флориде

Читайте также

Более 50 человек могут находиться под завалами здания во Флориде
По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, замглавы пожарной службы округа Майами-Дейд Раид Джадаллах уточнил, что в ходе поисковой операции были обнаружены еще три тела. В настоящий момент по меньшей мере 115 человек остаются пропавшими без вести.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Минздрав убрал излишнюю детализацию при учете использованных ампул из-под наркотиков
Работники ОАО «Уваровичи-Элит» Буда-Кошелевского района, которое сумело подняться из финансовой пропасти, получают достойную зарплату
Англия планирует окончательно снять коронавирусные ограничения
Первозданную красоту Беларуси представили на выставке Николая Мищенко в Президентской библиотеке
Полупрозрачные, асимметричные, прямые: стилист рассказала, на какие юбки стоит обратить внимание этим летом
Дерматовенеролог рассказала, как действовать при укусе мошки
Развеян популярный миф о сахарозаменителях
Коллекция купальников от Бейонсе, новый креативный директор Tiffany & Co. и короткометражный фильм от Moschino: что нового произошло в моде за неделю
Врач назвал стресс и волнение основными причинами опасного синдрома кишечника
Для укрепления границы в Таджикистане мобилизуют 20 тысяч военных
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Космос для всех
По меньшей мере четыре человека погибли при стрельбе на стадионе во время футбольного матча в Мексике
В Сербии обнаружены опасные комары-переносчики вируса Западного Нила
Количество погибших при обрушении здания во Флориде увеличилось до 27
В Египте белорусам придется предъявить сертификат о вакцинации с QR-кодом
О рыбалке и зарыблении расскажет специалист в среду, 7 июля
Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах выросло до 52
Россия выразила протест ПА ОБСЕ из-за отказа в визе белорусскому депутату
Пара из Борисова задержана за распространение наркотиков
Мир за выходные: День независимости США, крушение самолета на Филиппинах и оползень в Японии
Врач рассказал о правилах безопасной ходьбы босиком
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Внутри нас
Пискорски: политического желания со стороны польских элит к диалогу с Минском пока не наблюдается
Новый iPhone получит функции флагманских Android-смартфонов
Мусиенко: нападки Запада на Беларусь связаны в том числе с нашей реакцией на коронакризис
Украинский аналитик: Украина играет в игры, навязанные коллективным Западом. И вряд ли ей это на пользу
Кочанова: наши дети должны рождаться в здоровых семьях
Парень в наушниках попал под поезд в Минске
Боровик: это терроризм чистой воды. Но мы готовы эффективно с ним бороться
Врач перечислил наиболее эффективные физические нагрузки
В милиции напомнили, какая ответственность может грозить подросткам за купание в неустановленном месте
Мнение: большинство немцев относится к Беларуси очень тепло
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Психология Великой Победы
В Минске изменят схемы движения автобусов двух маршрутов
Сотрудников МГУ, не прошедших вакцинацию от коронавируса, перестали допускать к работе
В Волгограде ребенок погиб от удара током в душе
На ЦТ по математике 100 баллов набрали 26 абитуриентов
Студенты БГМУ присоединились к вакцинации от коронавируса в поликлиниках Минска
Более ста школьников похитили в Нигерии
Массовая вакцинация началась в Грузии
В Минске 6 июля пройдет мини-ярмарка вакансий
На МКАД столкнулись две иномарки: одному из водителей стало плохо
Прогноз погоды на 6 июля: без осадков и от +13 °С до +29 °С
мнение
Алексей ДЗЕРМАНТ
Цена суверенитета
Областной конкурс профмастерства работников почтовой связи собрал лучших представителей этой профессии в Бресте
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Владимира Меньшова
Туристы из каких стран без ограничений могут въезжать в Евросоюз: обновленный список
Авторы