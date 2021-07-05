Количество погибших при обрушении здания во Флориде увеличилось до 27

До этого мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава говорил, что трагедия унесла жизни 24 человек, при этом 124 считаются пропавшими без вести.По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, замглавы пожарной службы округа Майами-Дейд Раид Джадаллах уточнил, что в ходе поисковой операции были обнаружены еще три тела. В настоящий момент по меньшей мере 115 человек остаются пропавшими без вести.