Согласно последним данным, в результате обрушении дома во Флориде погибли 27 человек, информирует РИА Новости.
До этого мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава говорил, что трагедия унесла жизни 24 человек, при этом 124 считаются пропавшими без вести.
По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, замглавы пожарной службы округа Майами-Дейд Раид Джадаллах уточнил, что в ходе поисковой операции были обнаружены еще три тела. В настоящий момент по меньшей мере 115 человек остаются пропавшими без вести.
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Количество погибших при обрушении здания во Флориде увеличилось до 27
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