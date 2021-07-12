Согласно актуальной на 12 июля информации, в результате частичного обрушения жилого дома в американском городке Серфсайд (штат Флорида) погибли 94 человека. Сегодня спасатели извлекли из-под обломков здания еще четыре тела, передает РИА Новости.
До этого было известно о 90 погибших.
– У нас подтвердилась информация о новых жертвах. Число погибших теперь составляет 94, из них 83 были опознаны, – обратила внимание глава округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.
Она также отметила, правительством установлена судьба 222 человек. В настоящий момент 22 человека считаются пропавшими без вести.
Напомним, что жилой дом, расположенный в населенном пункте Серфсайд, входящий в агломерацию Майами, частично обрушился в ночь на 24 июня.
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Количество погибших при обрушении дома во Флориде возросло до 94
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