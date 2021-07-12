Количество погибших при обрушении дома во Флориде возросло до 94

До этого было известно о 90 погибших.– обратила вниманиеОна также отметила, правительством установлена судьба 222 человек. В настоящий момент 22 человека считаются пропавшими без вести.Напомним, что жилой дом, расположенный в населенном пункте Серфсайд, входящий в агломерацию Майами, частично обрушился в ночь на 24 июня.