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Количество погибших при обрушении дома во Флориде увеличилось до 32 человек

В результате обрушения дома во Флориде погибли 32 человека. Ранее сообщалось о 28 жертвах. Число погибших возросло после того, как спасатели извлекли из-под обломков еще четыре тела, информирует РИА Новости.


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– Общее число подтвержденных смертей достигло 32, 26 погибших опознаны. Кроме того, мы располагаем информацией о 113 потенциально пропавших без вести, – обратила внимание мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.
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Фото: РЕЙТЕР
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Количество погибших при обрушении дома во Флориде увеличилось до 32 человек
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