Количество лесных пожаров в Брестской области в этом году уменьшилось втрое

На Брестчине в этом году наблюдается уменьшение числа лесных пожаров. Об этом сообщает БЕЛТА.
В юго-западном регионе в 2021-м зарегистрировали 113 лесных пожаров на площади 167,5 га. За аналогичный период в 2020-м произошло 359 возгораний на 2351,6 га.
– Такая тенденция связана с погодой. Тем не менее лесная охрана не стоит на месте, развивается и приобретает новую технику. Например, в этом году наши лесхозы приобрели 14 пожарных автомобилей и один ЗКТ (цистерну), – прокомментировал заместитель руководителя по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Илья Шпак.
Мониторить обстановку в лесах специалистам помогают установленные на матчах видеокамеры. Девять камер в прошлом году приобрели Брестский, Ляховичский, Телеханский и Полесский лесхозы. Теперь вся территория лесных массивов области охвачена видеонаблюдением. Всего работают 122 камеры.
Некоторые используют более высокотехнологичное оборудование. К примеру, Барановичский лесхоз в этом году установил две камеры, работающие по автоматизированной системе видеонаблюдения "Лесной страж", которая самостоятельно распознает места возгораний. В прошлом году схожей системой обзавелся Полесский лесхоз.
– Лесхозы Брестчины одни из самых непростых с точки зрения безопасности. Там расположены Ольманские болота, местность труднодоступная. Если возгорание вовремя не обнаружить, огонь может распространиться на большие площади. Так, в прошлом году в Полесском лесхозе произошло двадцать пожаров на 133,6 га, а в этом – 8 пожаров на 6,5 га, – отметил Илья Шпак.
Фото из архива БЕЛТА