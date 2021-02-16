Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.13
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Колесим по-новому
Источник: Сельская газета
Сельская газета

Эксперт из Министерства по налогам и сборам: почему нужно разобраться до 1 июля с автохламом?

Колесим по-новому

Почему нужно разобраться до 1 июля с автохламом?

Кому положены «транспортные» льготы?

Не пострадают ли республиканские дороги?

Сбылось! Техосмотр отвязали от госпошлины. В новом году эта новость стала, пожалуй, одной их самых обсуждаемых и долгожданных. Даже из отдаленных деревень автомобилисты рванули в города на станции «Белтехосмотра», в первые дни января десятки машин выстраивались в очереди и проводили по несколько часов в ожидании. И когда первая радостная волна схлынула, появились насущные вопросы о транспортном налоге. На них ответил начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей КОВАЛЕВСКИЙ.


Живем в деревне. Работаем, ходим в школы, детсады в городе. Поэтому с мужем планируем купить для семьи вторую машину. Как один из вариантов рассматриваем иномарку из салона. Зависит ли размер налога от возраста авто? Татьяна ИГНАТЮК, Барановичский район

КОВАЛЕВСКИЙ: — Нет. Размер транспортного налога не зависит от марки, модели, статусности и возраста автомобиля. Только от разрешенной максимальной массы, которая указана в техпаспорте. Единственный нюанс, связанный с возрастом автомобиля: транспортные средства по 1991 год выпуска налогом не облагаются.

И еще один вопрос: есть ли льготы для многодетных семей?

КОВАЛЕВСКИЙ: — Нет. На 2021 год льготы прописаны только для пенсионеров, инвалидов всех групп, ветеранов ВОВ. Многодетных семей в этом списке нет. Но так как сейчас идет только «обкатка» налога, а законодательство не стоит на месте, не исключаю, что в будущем льгота появится и для больших семей.

Размер транспортного налога намного меньше госпошлины, которую мы уплачивали раньше! Не образуются ли из-за этого дыры в бюджете и не станут ли, соответственно, наши дороги хуже? Аркадий, вопрос задан по электронной почте.

КОВАЛЕВСКИЙ: — Вы правильно заметили, размер налога куда меньше госпошлины. Но данные «Белтехосмотра» свидетельствуют о том, что из-за несовершенного механизма взимания госпошлины очень много транспортных средств не проходило техосмотр и их владельцы не уплачивали госпошлину. По сути, люди нарушали закон, и хоть это неправильно, факт остается фактом. Сейчас все транспортные средства, независимо от того проходят они техосмотр или нет, будут облагаться налогом, и Минфин ожидает увеличение поступлений. Этот налог будет иметь целевое направление. Средства будут зачисляться в республиканский дорожный фонд и расходоваться на строительство новых и содержание действующих дорог. Так что за состояние дорог, Аркадий, не волнуйтесь.

Звоню от имени отца, он постеснялся. Работает в сельхозпредприятии Миорского района и в этом году в июле выходит на пенсию по возрасту. У него есть «Форд» 1995 года выпуска и права катего­рии В. Техосмотр давно не проходил, госпошлину не уплачивал. Я так понимаю, налог за этот год ему начислят? Слышала, что пенсионерам положена скидка 50 процентов, учтут ли ее с июня? И нужно ли будет нести в налоговую документы из райсобеса, что человек вышел на пенсию? Елена, Миорский район.

КОВАЛЕВСКИЙ: — Ситуация нестандартная. Пенсионерам положена скидка 50 процентов на транспортный налог, но при одном важном условии — наличии действительного водительского удостоверения соответствующей категории.

В случае с вашим отцом налог будет раскладываться на два периода: когда он не был пенсионером и когда вышел на заслуженный отдых. Допустим, налог на его «Форд» — 102 рубля в год. За первые полгода отец заплатит 51 рубль, а за вторые полгода с учетом скидки — 25,5 рубля. Еще важная особенность. Если на 1 января 2021 года у него не было пройденного техосмотра, то в этом году он должен оплатить авансовый платеж в размере одной базовой величины — 29 рублей, и сделать это нужно до 15 декабря. А в 2022 году налоговый орган сделает перерасчет, учтет аванс и к 15 ноября 2022 года необходимо будет заплатить разницу. Вот такая двухступенчатая схема платежа.

Что касается документов из ФСЗН о том, что отец вышел на пенсию. Мы планируем организовать полное взаимодействие между базами МВД, ФСЗН и других органов, чтобы учитывать все нюансы плательщиков — пенсионный возраст, инвалидность и прочее — в автоматическом режиме. Носить документы в налоговую не придется.


Я оплатил госпошлину, техосмотр действителен до июня. Как мне рассчитают налог? Константин, г. Чашники.

КОВАЛЕВСКИЙ: — Транспортный налог будет начисляться только за период, когда завершится ваше разрешение на допуск к участию в дорожном движении. Оно у вас действует до июня 2021 года, поэтому начисления пойдут только с июля. Берем годовую ставку налога (допустим, для вашего авто — 102 рубля), делим на 12 месяцев и умножаем на количество месяцев с июля по декабрь 2021-го. Все, у кого на 1 января 2021 года техосмотр не пройден, вносят аванс до 15 декабря — 29 рублей. Вам не надо. Вы впервые должны будете оплатить налог до 15 ноября 2022 года.

Автомобиль продал по доверенности пару лет назад в нашем Солигорском районе. С покупателем не общаюсь, даже телефона его нет. Изредка на дороге встречу свою машину. Кому придется платить налог за авто — мне или ему? Если мне, то как разрешить эту ситуацию? Идти в ГАИ, чтобы сняли с учета? Смогу ли я сделать это в одностороннем порядке? Василий РОМАНОВ, Солигорский район.

КОВАЛЕВСКИЙ: — Ситуация довольно распространенная. В нашей стране законодательством не пре­дусмотрены такие сделки по продаже автомобилей, как «продажа по доверенности», поэтому автомобиль в базе ГАИ числится за вами. И если вы ничего не предпримете, оплачивать транспортный налог придется именно вам. Что я посоветовал бы? Попытайтесь найти покупателя. Вместе с ним обратиться в органы ГАИ, снять машину с вас и оформить на него. Законодатель учитывал, что такие ситуации в нашей стране бывают, поэтому предусмотрел специальную норму: тот, кто снимет с учета автомобиль до 1 июля 2021 года, даже за пару месяцев этого года налог платить не будет.

Кстати, до 1 марта Совет Министров должен принять порядок упрощенного снятия с учета транспортных средств, непригодных к эксплуатации. Это поможет гражданам разобраться с накопившимся в гаражах автохламом. Ведь чтобы его снять с учета, нужно обратиться в органы ГАИ с документами, регистрационными знаками — а у людей они могут быть утеряны. В ГАИ сейчас требуется предоставить номер кузова для сверки — а машина, скажем, давно распилена и продана по частям. Поэтому Совмин сейчас работает над упрощением этого механизма. А в Налоговом кодексе, повторюсь, идет параллельная норма: кто снимет с учета автомобиль до 1 июля 2021 года, за несколько месяцев текущего года платить налог не будет.

Слышал, что электромобили вообще не будут облагать налогом. Это правда? Алексей, вопрос задан по электронной почте.

КОВАЛЕВСКИЙ: — Да, автомобили, которые приводятся в движение только электрическим двигателем, то есть не гибриды, не будут облагаться налогом. Но льгота эта временная — до конца 2025 года.

Инфографика Кристины ПОЧЕБУТ-НОВОХРОСТ

У отца-пенсионера два автомобиля — легковушка 1996 года выпуска и грузовик 1998-го. Права только категории В. Как будет начислен налог? Юрий, г. Минск.

КОВАЛЕВСКИЙ: — Понижение ставки налога, которое пре­дусмотрено для пенсионеров, будет только при наличии водительского удостоверения соответствующей категории. Поэтому, если у вашего отца права категории В, то ставка налога будет уменьшена наполовину только на легковой автомобиль. А в отношении грузовика налог будет начислен целиком. Все автомобили, планируется, будут указаны в одном извещении.

В молодости гонял авто из Европы, хотел узнать в ГАИ, не висит ли на мне какое-то из них, чтобы потом налог не оказался сюрпризом. Говорят, в ГАИ за такой запрос надо платить. Можно ли в налоговой узнать, сколько на мне числится авто? Евгений, вопрос задан по электронной почте.

КОВАЛЕВСКИЙ: — По данным нашего министерства, порядка 200 тысяч человек в прошлом году получили извещения на оплату земельного налога и налога на недвижимость в электронном виде в личном кабинете. К 1 июля этого года мы планируем в личных кабинетах наших пользователей предоставить всю информацию о транспортных средствах, которые будут облагаться налогом. Это удобно. Открываешь свой профиль и видишь: на мне числится два автомобиля такой-то марки определенного года выпуска, вот сумма к оплате. Из личного кабинета, к слову, можно уточнять информацию по сальдо расчетов с бюджетом, задавать вопросы и даже есть функционал, который позволяет перейти на страницу интернет-банкинга и совершить платеж из любой точки мира. Поэтому я посоветовал бы подойти в налоговую инспекцию с паспортом и зарегистрироваться в личном кабинете.

ostapchuk@sb.by

Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
Версия для печати
Новости и статьи
Лискович сегодня проведет личный прием
Опасные детские игрушки продавали в Гродненской области
Только в банановых республиках вопрос власти решается на улице
Чемпионат Беларуси по легкой атлетике принес европейские надежды
Уничтожение гнезд птиц в Беларуси запрещено с 16 февраля
Республиканский семинар на тему историко-культурного наследия пройдет в Городке
Эксперт из Министерства по налогам и сборам: почему нужно разобраться до 1 июля с автохламом?
На одного безработного — 21 вакансия, почти каждый четвертый работник — старше 55 лет: специалисты обсудили ситуацию с трудовыми ресурсами в столице
На Брестчине в строю 90 процентов техники, которую планируют задействовать в весенних полевых работах
Эксперты развивают важнейшие тезисы из доклада Президента на Всебелорусском народном собрании
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Информационный мусор
Лукашенко поздравил народ Литвы с национальным праздником, который символизирует важный этап становления литовской государственности
Массовая авария на гонке NASCAR: 16 авто всмятку (Видео)
Девушка-подросток с мачете заставила бежать двух грабителей (Видео)
Из-за снежной бури в США без света остались более 3 млн человек
В мире за сутки коронавирусом заразились более 332 тыс. человек
Район аэропорта в иракском Эрбиле подвергся ракетному обстрелу
Гороскоп на 17 февраля
Ставка на регионы, новые отрасли и экспорт: эксперты анализируют Основные положения Программы социально-экономического развития страны на 2021—2025 годы
Снежные снайперы. Праздник биатлона в «Раубичах»
В Минске почтили память воинов-интернационалистов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Стукачи
Внесены изменения в Закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Как изменится работа органов дознания?
Три человека пострадали в массовой аварии на МКАД
Они никогда не сдаются: как анестезиологи-реаниматологи 6-й больницы Минска борются со смертью и торжествуют, когда побеждает жизнь
Наш корреспондент понаблюдал за испытаниями нового поезда «Штадлер»
Ветряки оказались притягательны для летучих мышей
Детский сад в Партизанском районе Минска временно закроют
Снижение числа вакансий и спроса на кадры, встреча нанимателя с соискателем онлайн и прежний топ профессий: меняет ли пандемия тренды на рынке труда?
Археологи нашли в Египте древнюю пивоварню
Хозяйка нарядила кота в грабителя, но соцсети он не напугал, а рассмешил до слез (Видео)
Главный врач поликлиники из Гродно, учительница химии из Витебска и главный инженер треста из Могилева: какие впечатления и планы привезли домой с VI Всебелорусского народного собрания делегаты
мнение
Всеволод ШИМОВ
США хотят создать тихоокеанское НАТО
Первая свадебная коллекция Erdem, худи с игрушками от Louis Vuitton и праздничная коллекция часов от Chopard: что нового произошло в моде за неделю
"Служить добру": пейзажи и портреты кисти Николая Волынца покажут на выставке в Минске
ВОЗ пока не советует делать обязательными сертификаты об иммунитете для путешественников
В Марьиногорской ЦРБ неврологическое отделение снова принимает профильных пациентов
Автомобильное топливо в Беларуси с 16 февраля дорожает на 1 копейку
Житель Молодечно пытался обменять фальшивые $550
Ученые выяснили происхождение кометы, которая уничтожила динозавров
Во льдах Антарктиды нашли неизвестных животных
Где в Городке можно попасть на сельский корпоратив, найти безалкогольный бар и почему окупаются дни веселых затей
Фотофакт. Пирографист из синьцзянской деревни и его картины на тыквах-горлянках
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Страницы поздней любви
Главой ВТО впервые избрали женщину
Второе за последние три дня землетрясение произошло вблизи Еревана
В Жлобине двое местных жителей приговорены к полуторам годам колонии за подпольный покерный клуб
Авторы
СКАНИРУЙТЕ