Эксперт из Министерства по налогам и сборам: почему нужно разобраться до 1 июля с автохламом?

Почему нужно разобраться до 1 июля с автохламом?

Кому положены «транспортные» льготы?

Не пострадают ли республиканские дороги?

Инфографика Кристины ПОЧЕБУТ-НОВОХРОСТ

— Нет. Размер транспортного налога не зависит от марки, модели, статусности и возраста автомобиля. Только от разрешенной максимальной массы, которая указана в техпаспорте. Единственный нюанс, связанный с возрастом автомобиля: транспортные средства по 1991 год выпуска налогом не облагаются.— Нет. На 2021 год льготы прописаны только для пенсионеров, инвалидов всех групп, ветеранов ВОВ. Многодетных семей в этом списке нет. Но так как сейчас идет только «обкатка» налога, а законодательство не стоит на месте, не исключаю, что в будущем льгота появится и для больших семей.— Вы правильно заметили, размер налога куда меньше госпошлины. Но данные «Белтехосмотра» свидетельствуют о том, что из-за несовершенного механизма взимания госпошлины очень много транспортных средств не проходило техосмотр и их владельцы не уплачивали госпошлину. По сути, люди нарушали закон, и хоть это неправильно, факт остается фактом. Сейчас все транспортные средства, независимо от того проходят они техосмотр или нет, будут облагаться налогом, и Минфин ожидает увеличение поступлений. Этот налог будет иметь целевое направление. Средства будут зачисляться в республиканский дорожный фонд и расходоваться на строительство новых и содержание действующих дорог. Так что за состояние дорог, Аркадий, не волнуйтесь.— Ситуация нестандартная. Пенсионерам положена скидка 50 процентов на транспортный налог, но при одном важном условии — наличии действительного водительского удостоверения соответствующей категории.В случае с вашим отцом налог будет раскладываться на два периода: когда он не был пенсионером и когда вышел на заслуженный отдых. Допустим, налог на его «Форд» — 102 рубля в год. За первые полгода отец заплатит 51 рубль, а за вторые полгода с учетом скидки — 25,5 рубля. Еще важная особенность. Если на 1 января 2021 года у него не было пройденного техосмотра, то в этом году он должен оплатить авансовый платеж в размере одной базовой величины — 29 рублей, и сделать это нужно до 15 декабря. А в 2022 году налоговый орган сделает перерасчет, учтет аванс и к 15 ноября 2022 года необходимо будет заплатить разницу. Вот такая двухступенчатая схема платежа.Что касается документов из ФСЗН о том, что отец вышел на пенсию. Мы планируем организовать полное взаимодействие между базами МВД, ФСЗН и других органов, чтобы учитывать все нюансы плательщиков — пенсионный возраст, инвалидность и прочее — в автоматическом режиме. Носить документы в налоговую не придется.— Транспортный налог будет начисляться только за период, когда завершится ваше разрешение на допуск к участию в дорожном движении. Оно у вас действует до июня 2021 года, поэтому начисления пойдут только с июля. Берем годовую ставку налога (допустим, для вашего авто — 102 рубля), делим на 12 месяцев и умножаем на количество месяцев с июля по декабрь 2021-го. Все, у кого на 1 января 2021 года техосмотр не пройден, вносят аванс до 15 декабря — 29 рублей. Вам не надо. Вы впервые должны будете оплатить налог до 15 ноября 2022 года.— Ситуация довольно распространенная. В нашей стране законодательством не пре­дусмотрены такие сделки по продаже автомобилей, как «продажа по доверенности», поэтому автомобиль в базе ГАИ числится за вами. И если вы ничего не предпримете, оплачивать транспортный налог придется именно вам. Что я посоветовал бы? Попытайтесь найти покупателя. Вместе с ним обратиться в органы ГАИ, снять машину с вас и оформить на него. Законодатель учитывал, что такие ситуации в нашей стране бывают, поэтому предусмотрел специальную норму: тот, кто снимет с учета автомобиль до 1 июля 2021 года, даже за пару месяцев этого года налог платить не будет.Кстати, до 1 марта Совет Министров должен принять порядок упрощенного снятия с учета транспортных средств, непригодных к эксплуатации. Это поможет гражданам разобраться с накопившимся в гаражах автохламом. Ведь чтобы его снять с учета, нужно обратиться в органы ГАИ с документами, регистрационными знаками — а у людей они могут быть утеряны. В ГАИ сейчас требуется предоставить номер кузова для сверки — а машина, скажем, давно распилена и продана по частям. Поэтому Совмин сейчас работает над упрощением этого механизма. А в Налоговом кодексе, повторюсь, идет параллельная норма: кто снимет с учета автомобиль до 1 июля 2021 года, за несколько месяцев текущего года платить налог не будет.— Да, автомобили, которые приводятся в движение только электрическим двигателем, то есть не гибриды, не будут облагаться налогом. Но льгота эта временная — до конца 2025 года.— Понижение ставки налога, которое пре­дусмотрено для пенсионеров, будет только при наличии водительского удостоверения соответствующей категории. Поэтому, если у вашего отца права категории В, то ставка налога будет уменьшена наполовину только на легковой автомобиль. А в отношении грузовика налог будет начислен целиком. Все автомобили, планируется, будут указаны в одном извещении.— По данным нашего министерства, порядка 200 тысяч человек в прошлом году получили извещения на оплату земельного налога и налога на недвижимость в электронном виде в личном кабинете. К 1 июля этого года мы планируем в личных кабинетах наших пользователей предоставить всю информацию о транспортных средствах, которые будут облагаться налогом. Это удобно. Открываешь свой профиль и видишь: на мне числится два автомобиля такой-то марки определенного года выпуска, вот сумма к оплате. Из личного кабинета, к слову, можно уточнять информацию по сальдо расчетов с бюджетом, задавать вопросы и даже есть функционал, который позволяет перейти на страницу интернет-банкинга и совершить платеж из любой точки мира. Поэтому я посоветовал бы подойти в налоговую инспекцию с паспортом и зарегистрироваться в личном кабинете.