Эксперт из Министерства по налогам и сборам: почему нужно разобраться до 1 июля с автохламом?

Кому положены «транспортные» льготы?
Не пострадают ли республиканские дороги?
Сбылось! Техосмотр отвязали от госпошлины. В новом году эта новость стала, пожалуй, одной их самых обсуждаемых и долгожданных. Даже из отдаленных деревень автомобилисты рванули в города на станции «Белтехосмотра», в первые дни января десятки машин выстраивались в очереди и проводили по несколько часов в ожидании. И когда первая радостная волна схлынула, появились насущные вопросы о транспортном налоге. На них ответил начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей КОВАЛЕВСКИЙ.
Живем в деревне. Работаем, ходим в школы, детсады в городе. Поэтому с мужем планируем купить для семьи вторую машину. Как один из вариантов рассматриваем иномарку из салона. Зависит ли размер налога от возраста авто? Татьяна ИГНАТЮК, Барановичский район
КОВАЛЕВСКИЙ: — Нет. Размер транспортного налога не зависит от марки, модели, статусности и возраста автомобиля. Только от разрешенной максимальной массы, которая указана в техпаспорте. Единственный нюанс, связанный с возрастом автомобиля: транспортные средства по 1991 год выпуска налогом не облагаются.
И еще один вопрос: есть ли льготы для многодетных семей?
КОВАЛЕВСКИЙ: — Нет. На 2021 год льготы прописаны только для пенсионеров, инвалидов всех групп, ветеранов ВОВ. Многодетных семей в этом списке нет. Но так как сейчас идет только «обкатка» налога, а законодательство не стоит на месте, не исключаю, что в будущем льгота появится и для больших семей.
Размер транспортного налога намного меньше госпошлины, которую мы уплачивали раньше! Не образуются ли из-за этого дыры в бюджете и не станут ли, соответственно, наши дороги хуже? Аркадий, вопрос задан по электронной почте.
КОВАЛЕВСКИЙ: — Вы правильно заметили, размер налога куда меньше госпошлины. Но данные «Белтехосмотра» свидетельствуют о том, что из-за несовершенного механизма взимания госпошлины очень много транспортных средств не проходило техосмотр и их владельцы не уплачивали госпошлину. По сути, люди нарушали закон, и хоть это неправильно, факт остается фактом. Сейчас все транспортные средства, независимо от того проходят они техосмотр или нет, будут облагаться налогом, и Минфин ожидает увеличение поступлений. Этот налог будет иметь целевое направление. Средства будут зачисляться в республиканский дорожный фонд и расходоваться на строительство новых и содержание действующих дорог. Так что за состояние дорог, Аркадий, не волнуйтесь.
Звоню от имени отца, он постеснялся. Работает в сельхозпредприятии Миорского района и в этом году в июле выходит на пенсию по возрасту. У него есть «Форд» 1995 года выпуска и права категории В. Техосмотр давно не проходил, госпошлину не уплачивал. Я так понимаю, налог за этот год ему начислят? Слышала, что пенсионерам положена скидка 50 процентов, учтут ли ее с июня? И нужно ли будет нести в налоговую документы из райсобеса, что человек вышел на пенсию? Елена, Миорский район.
КОВАЛЕВСКИЙ: — Ситуация нестандартная. Пенсионерам положена скидка 50 процентов на транспортный налог, но при одном важном условии — наличии действительного водительского удостоверения соответствующей категории.
В случае с вашим отцом налог будет раскладываться на два периода: когда он не был пенсионером и когда вышел на заслуженный отдых. Допустим, налог на его «Форд» — 102 рубля в год. За первые полгода отец заплатит 51 рубль, а за вторые полгода с учетом скидки — 25,5 рубля. Еще важная особенность. Если на 1 января 2021 года у него не было пройденного техосмотра, то в этом году он должен оплатить авансовый платеж в размере одной базовой величины — 29 рублей, и сделать это нужно до 15 декабря. А в 2022 году налоговый орган сделает перерасчет, учтет аванс и к 15 ноября 2022 года необходимо будет заплатить разницу. Вот такая двухступенчатая схема платежа.
Что касается документов из ФСЗН о том, что отец вышел на пенсию. Мы планируем организовать полное взаимодействие между базами МВД, ФСЗН и других органов, чтобы учитывать все нюансы плательщиков — пенсионный возраст, инвалидность и прочее — в автоматическом режиме. Носить документы в налоговую не придется.
Я оплатил госпошлину, техосмотр действителен до июня. Как мне рассчитают налог? Константин, г. Чашники.
КОВАЛЕВСКИЙ: — Транспортный налог будет начисляться только за период, когда завершится ваше разрешение на допуск к участию в дорожном движении. Оно у вас действует до июня 2021 года, поэтому начисления пойдут только с июля. Берем годовую ставку налога (допустим, для вашего авто — 102 рубля), делим на 12 месяцев и умножаем на количество месяцев с июля по декабрь 2021-го. Все, у кого на 1 января 2021 года техосмотр не пройден, вносят аванс до 15 декабря — 29 рублей. Вам не надо. Вы впервые должны будете оплатить налог до 15 ноября 2022 года.
Автомобиль продал по доверенности пару лет назад в нашем Солигорском районе. С покупателем не общаюсь, даже телефона его нет. Изредка на дороге встречу свою машину. Кому придется платить налог за авто — мне или ему? Если мне, то как разрешить эту ситуацию? Идти в ГАИ, чтобы сняли с учета? Смогу ли я сделать это в одностороннем порядке? Василий РОМАНОВ, Солигорский район.
КОВАЛЕВСКИЙ: — Ситуация довольно распространенная. В нашей стране законодательством не предусмотрены такие сделки по продаже автомобилей, как «продажа по доверенности», поэтому автомобиль в базе ГАИ числится за вами. И если вы ничего не предпримете, оплачивать транспортный налог придется именно вам. Что я посоветовал бы? Попытайтесь найти покупателя. Вместе с ним обратиться в органы ГАИ, снять машину с вас и оформить на него. Законодатель учитывал, что такие ситуации в нашей стране бывают, поэтому предусмотрел специальную норму: тот, кто снимет с учета автомобиль до 1 июля 2021 года, даже за пару месяцев этого года налог платить не будет.
Кстати, до 1 марта Совет Министров должен принять порядок упрощенного снятия с учета транспортных средств, непригодных к эксплуатации. Это поможет гражданам разобраться с накопившимся в гаражах автохламом. Ведь чтобы его снять с учета, нужно обратиться в органы ГАИ с документами, регистрационными знаками — а у людей они могут быть утеряны. В ГАИ сейчас требуется предоставить номер кузова для сверки — а машина, скажем, давно распилена и продана по частям. Поэтому Совмин сейчас работает над упрощением этого механизма. А в Налоговом кодексе, повторюсь, идет параллельная норма: кто снимет с учета автомобиль до 1 июля 2021 года, за несколько месяцев текущего года платить налог не будет.
Слышал, что электромобили вообще не будут облагать налогом. Это правда? Алексей, вопрос задан по электронной почте.
КОВАЛЕВСКИЙ: — Да, автомобили, которые приводятся в движение только электрическим двигателем, то есть не гибриды, не будут облагаться налогом. Но льгота эта временная — до конца 2025 года.
У отца-пенсионера два автомобиля — легковушка 1996 года выпуска и грузовик 1998-го. Права только категории В. Как будет начислен налог? Юрий, г. Минск.
КОВАЛЕВСКИЙ: — Понижение ставки налога, которое предусмотрено для пенсионеров, будет только при наличии водительского удостоверения соответствующей категории. Поэтому, если у вашего отца права категории В, то ставка налога будет уменьшена наполовину только на легковой автомобиль. А в отношении грузовика налог будет начислен целиком. Все автомобили, планируется, будут указаны в одном извещении.
В молодости гонял авто из Европы, хотел узнать в ГАИ, не висит ли на мне какое-то из них, чтобы потом налог не оказался сюрпризом. Говорят, в ГАИ за такой запрос надо платить. Можно ли в налоговой узнать, сколько на мне числится авто? Евгений, вопрос задан по электронной почте.
КОВАЛЕВСКИЙ: — По данным нашего министерства, порядка 200 тысяч человек в прошлом году получили извещения на оплату земельного налога и налога на недвижимость в электронном виде в личном кабинете. К 1 июля этого года мы планируем в личных кабинетах наших пользователей предоставить всю информацию о транспортных средствах, которые будут облагаться налогом. Это удобно. Открываешь свой профиль и видишь: на мне числится два автомобиля такой-то марки определенного года выпуска, вот сумма к оплате. Из личного кабинета, к слову, можно уточнять информацию по сальдо расчетов с бюджетом, задавать вопросы и даже есть функционал, который позволяет перейти на страницу интернет-банкинга и совершить платеж из любой точки мира. Поэтому я посоветовал бы подойти в налоговую инспекцию с паспортом и зарегистрироваться в личном кабинете.
ostapchuk@sb.by