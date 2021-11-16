Коктыш: Польша села в поезд в один конец

О жестоком и бесчеловечном поведении со стороны Польши высказался российский эксперт, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в эфире телеканала "Беларусь 1".
– Я бы сказал, что люди с другим цветом кожи просто не считаются людьми. Напомню, они, будучи на стороне западной коалиции, рисковали жизнью. Они имеют право рассчитывать, что Запад им заплатит более серьезной монетой, чем платит сейчас. Ни Польша, ни другие члены НАТО не просили визу, когда вторгались в Ирак. Никто не просил их там быть, но они туда пришли и стали навязывать свои порядки. А сейчас упорно не замечают того, что прилетают счета за старое. Это не самая разумная политика, и с точки зрения человечности она абсолютно неприглядная. Польша уже подверглась осуждению со стороны Ватикана. И в этом плане польское руководство село в поезд в один конец, – поделился мнением эксперт.