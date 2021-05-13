Когда стоит бояться увеличенного лимфоузла? Объяснил врач

Лимфоузлы должны вызвать опасения в том случае, если они увеличатся в области подмышек и паха. Об этом в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал врач Дмитрий Чеснов.
По словам специалиста, самые крупные лимфоузлы находятся в области шеи, паха и подмышек. Человек может прощупать их самостоятельно. В норме лимфоузлы у шеи не должны превышать двух сантиметров в диаметре, в области подмышек – полутора сантиметров и у паха – одного сантиметра.
Врач обратил внимание, что часто лимфоузлы у шеи увеличиваются из-за простуды, поскольку рядом есть воспалительный процесс.
– Воспаление затрагивает носоглотку или просто глотку. Часто вызывается, например, фарингитом и ринофарингитом, – отметил Дмитрий Чеснов.
Вместе с тем причиной увеличения лимфоузлов в области шеи также являются стоматологические проблемы.
– Это адекватная местная иммунная лимфоидная реакция. Но когда лимфоузлы увеличиваются в других группах [в области подмышек или паха], необходимо срочно обратиться к врачу и сделать общий анализ крови, – обратил внимание специалист.
Дмитрий Чеснов отметил, что в случае, когда человек заразился вирусным или бактериальным заболеванием, а лимфоузлы не увеличиваются, также стоит обратиться к специалисту и сделать общий анализ крови.
Фото: pixabay.com
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