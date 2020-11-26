Психология скидок: как не потратить все деньги

Трудно держать себя в руках, когда вокруг неистовствует реклама вроде: «Черная распродажа!», «Скидки до 60%», «Лучшие предложения», «Не пропусти дни безумного шоппинга»… Стоит лишь немного расслабиться и сразу же попадаешь под влияние скидочных цифр – 30%, 40%, 60%. По словам, маркетологи используют различные уловки, которые на психологическом уровне влияют на людей и заставляют их делать необдуманные покупки.Однако не все так легко ведутся на уловки маркетологов. По словам Веры, «жертвами» становятся импульсивные люди. А также те, кто пришел в торговый центр в плохом расположении духа или в надежде отвлечься и развлечь себя. Тогда покупка может спасти от состояния уныния. Но не спасти от бездумной траты денег…Покупки влияют на некоторых из нас как наркотик на наркозависимого. Мало что сравнится с кайфом от спонтанной покупки. Проблема в том, что этот эффект шопинг-терапии недолговечен, и вскоре на место эйфории приходят угрызения совести.Периоды распродаж, как, например, «черная пятница» – испытание для самоконтроля. Страх упустить выгодную покупку заставляет нас конкурировать с другими покупателями. Мы поддаемся импульсу купить что-то быстрее, чем это сделает кто-то другой.– заключает Вера.Фото из личного архива героини