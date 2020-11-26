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Психология скидок: как не потратить все деньги

Когда распродажи сводят с ума

В преддверии «черной пятницы» корреспондент sb.by поговорила с психологом и выяснила, что заставляет людей сходить с ума от скидок, а также как держать себя в руках и сохранить деньги в кошельке.


Трудно держать себя в руках, когда вокруг неистовствует реклама вроде: «Черная распродажа!», «Скидки до 60%», «Лучшие предложения», «Не пропусти дни безумного шоппинга»… Стоит лишь немного расслабиться и сразу же попадаешь под влияние скидочных цифр – 30%, 40%, 60%. По словам психолога Веры Прохорчик, маркетологи используют различные уловки, которые на психологическом уровне влияют на людей и заставляют их делать необдуманные покупки.

Замечали, когда заходите в торговый центр, то вас поглощают ароматы. Так вот, они влияют на мозг человека таким образов, что тот задержится дольше в магазине. Благодаря фоновой музыке, играющей в торговом зале, человек расслабляется. И кричащие «скидочные» плакаты, и звуковая реклама делают свое дело и окончательно убеждают человеческий мозг купить что-то.

Однако не все так легко ведутся на уловки маркетологов. По словам Веры, «жертвами» становятся импульсивные люди. А также те, кто пришел в торговый центр в плохом расположении духа или в надежде отвлечься и развлечь себя. Тогда покупка может спасти от состояния уныния. Но не спасти от бездумной траты денег… 


–  Когда нам плохо и тревожно, наша способность к самоконтролю ослабевает, и это подталкивает к принятию неверных решений, – говорит эксперт. – Во время покупки в мозгу вырабатывается эндорфин – гормон радости. И если для человека есть только один способ получить удовольствие – шоппинг, то он будет к этому способу прибегать постоянно

Покупки влияют на некоторых из нас как наркотик на наркозависимого. Мало что сравнится с кайфом от спонтанной покупки. Проблема в том, что этот эффект шопинг-терапии недолговечен, и вскоре на место эйфории приходят угрызения совести. 

–  Действительно приходит чувство вины из-за потраченных денег – особенно если потрачено больше, чем планировалось, или больше, чем человек может себе позволить. Однако стоит понимать, что нельзя постоянно искать удовлетворение в шоппинге. Нужно найти другие способы получения положительных эмоций. 

Периоды распродаж, как, например, «черная пятница» – испытание для самоконтроля. Страх упустить выгодную покупку заставляет нас конкурировать с другими покупателями. Мы поддаемся импульсу купить что-то быстрее, чем это сделает кто-то другой. 

Поэтому идя в торговые центры, в магазины лучше составлять список покупок и четко следовать ему. Или, как вариант, взять с собой того, кто будет сдерживать ваш порыв купить ненужную вещь, – заключает Вера. 

Фото из личного архива героини
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