Когда пора менять маску: 7 признаков того, что она больше не защищает от коронавируса

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Бесспорно, тканевые многоразовые изделия индивидуальной защиты стали выигрышной альтернативой медицинским маскам. Но из-за долгого использования эффективность такого средства защиты может снизиться.Вот как определить, что пора избавляться от маски:Изношенные резинки – красноречивый сигнал для утилизации средства защиты. Из-за растянутых и слабых креплений ткань не будет прилегать плотно к лицу – так больше шансов заразиться.Ни в коем случае нельзя носить маску с разрывами ткани, дырками и торчащими нитками. Они и могут стать проводниками для вируса.Не стоит пользоваться маской, если после стирки на ней остались какие-либо пятна.Истонченная ткань также может помочь вирусу проникнуть в организм. Если через маску можно задуть свечку или увидеть пар от дыхания на холоде, это говорит о том, что она непригодна и пора приобрести новую.Если вы неправильно постирали маску или постирали допустимое количество раз (30), она вам больше не поможет. И, кстати, не все маски можно помещать в стиральную машину. Если в инструкции говорится, что данное средство защиты нужно чистить вручную, так и делайте. Тканевую маску можно надевать не более 30 раз и при этом стирать перед каждым ношением.