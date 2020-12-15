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  2. Когда нужно что-то назначить: врач объяснил, почему бесполезно применять фитопрепараты

Когда нужно что-то назначить: врач объяснил, почему бесполезно применять фитопрепараты

Фитопрепараты – это лекарства на основе растений. Врачи часто назначают их пациентам, но не ради лечения, а для психотерапевтических целей. Об этом в своем YouTube-канале рассказал врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий Евгений Комаровский.


– В любом лекарственном растении есть некое действующее вещество. Концентрация этого вещества очень сильно меняется. При этом растение может находиться в не очень подходящем месте, из-за чего сырье способно стать никудышным. Стандартизировать лекарственное сырье сложно. Неудивительно, что во многих странах фитопрепараты в принципе не используются. Зачем, условно говоря, кормить человека корнем валерьяны, если есть огромное количество стандартизированных и понятных препаратов, которые обладают, например, снотворным действием, – отметил Евгений Комаровский.

Специалист обратил внимание на то, что фитопрепараты часто назначаются тогда, когда нужно что-то назначить.

– Если видно, что пациенты так просто не уйдут, им назначаются фитопрепараты. Данное действие в большинстве случаев преследует психотерапевтические цели, – резюмировал врач.

Фото: pixabay.com
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