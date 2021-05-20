Главный уролог российского Минздрава Дмитрий Пушкарь рассказал, сколько мужчинам нужно подождать после выздоровления от коронавируса, чтобы планировать зачатие ребенка. Его слова передает РИА Новости.
Не будем долго томить читателя и назовем цифру – 3 месяца. Столько медики рекомендуют подождать после полного окончания болезни.
Дмитрий Пушкарь также подчеркнул, что на возможность зачатия ребенка вакцинация от COVID-19 не влияет.
Фото: pixabay.com
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Когда можно планировать зачатие ребенка после перенесенного COVID-19? Ответил специалист
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