Формула-1. Гран-при Сан-Паулу

Льюис совершил 16 обгонов за 24 круга спринтерской гонки

Квалификация без сюрпризов

Шарль Леклер был удивлен стремительным стартом Карлоса Сайнса

Ландо Норрису вчера исполнилось 22 года

Титул ценой в 50 тысяч евро?

Макс Ферстаппен был оштрафован на 50 тысяч евро

Вальттерри Боттас выиграл спринт и будет стартовать с поула

Субботний спринт и овации трибун

В Интерлагосе на гонке обещают солнце

Интерлагос. Вид с вертолета

У Льюиса Хэмилтона есть и очень юные болельщицы

По правде сказать, с этой трассой у Льюиса связаны как хорошие, так и не самые лучшие воспоминания. В 2008-м году он именно здесь заработал свой самый первый чемпионский титул. Драматические события того Гран-при вписаны в историю самых ярких гонок Формулы-1. Сход Тимо Глока на последнем круге той дождевой, финальной в сезоне гонки позволил Хэмилтону финишировать 5-м, и на одно очко в общем зачете опередить победителя Гран-при Фелиппе Масса.В 2016-м году Льюис на 10-м году своей формульной карьеры наконец-то смог покорить себе эту трассу, одержав свою первую бразильскую победу. Но она не смогла помочь ему настичь слишком уж далеко оторвавшегося к тому времени Нико Росберга. Титул был упущен.В 2017-м году Льюис приехал в Сан-Паулу уже досрочным чемпионом. Расслабленный и без прессинга борьбы за титул британец разбил свой болид на первом быстром круге в квалификации. Одна из редких, к тому же мало объяснимых аварий в биографии Льюиса.Годом спустя Хэмилтон снова приехал на Интерлагос в роли досрочного чемпиона. Пожалуй, именно Гран-при Бразилии 2018 был самым дружелюбным для Льюиса. Он выиграл здесь и поул, и саму гонку.А вот в 2019-м году здесь уже блистал Макс Ферстаппен. У Льюиса же не было мотивации, поскольку его 6-й чемпионский титул по традиции досрочно был у него у кармане. По ходу гонки британцу так и не удалось улучшить свою 3-ю стартовую позицию. Более того, после штрафа за аварию с Алексом Элбоном, гонщику «Мерседес» не только пришлось тогда вернуть свой полученный на подиуме в Интерлагосе «бронзовый кубок», но и опуститься на 7-е место.Пятничная квалификация не принесла особых неожиданностей. Лучшее время было за Льюисом, который опередил своего главного конкурента в борьбе за титул более, чем на 0.4 сек. Следом за лидерами чемпионата квалифицировались их напарники. Правда, у них дуэль была более плотной по результатам. Вальттерри Боттаса и Серхио Переса разделили всего каких-то 0.013 сек.Пятым для старта в спринте квалифицировался Пьер Гасли. Пожалуй, он был единственным, кто явно переиграл своего напарника на бразильском автодроме. Японский дебютант Юки Цунода смог показать лишь 12-й результат.А вот вслед за французом гонщики трех команд распределились строго по парам. Борющиеся за 3-е место в Кубке конструкторов Карлос Сайнс и Шарль Леклер на «Феррари», а также Ландо Норрис и Даниель Риккиардо на «МакЛарен». Следом за ними претенденты на 5-е место в командном зачете Эстебан Окон и Фернандо Алонсо на «Альпине».По правде сказать, в этой борьбе вместе с французской «конюшней» продолжает участвовать и итальянская скудерия из Фаенцы, только вот вести это сражение Пьеру Гасли приходится практически в одиночку. Цунода явно проигрывает своему более опытному напарнику: 86 очков против 20 во внутрикомандном противостоянии. А квалификационная дуэль у гонщиков «Альфа Таури» выглядит просто разгромной. 18: 1 в пользу француза. Рекорд нынешнего сезона.Предложи сегодня любому из пилотов Формулы-1 чемпионский титул по такой цене, наверняка никто бы не сумел устоять от соблазна. Самая дорогая гоночная дисциплина в мировом автоспорте, коей считается Формула-1, «ворочает» такими миллионами, что эта мизерная по формульным масштабам сумма вряд ли бы кого остановила.И все же по сравнению со штрафами, которые обычно выписывают стюарды в Больших призах за нарушение регламента, эта сумма выглядит явно завышенной. Именно поэтому и возникла в субботу конспирологическая версия, когда был объявлен вердикт судей после удивительно долгого разбирательства двух незначительных нарушений, имевших место по ходу пятничной квалификации.Сначала стражи соблюдения порядка и правил обратили внимание на то, что после заездов Макс Ферстаппен, сняв перчатки, потрогал и проверил на гибкость заднее подвижное крыло на своем «Ред Булл», а затем тоже самое он проделал и на «Мерседес» обладателя поула Льюиса Хэмилтона. Ситуация в общем-то банальная. Мы частенько наблюдали раньше, как пилоты, проиграв в гонке или квалификации, осматривали и щупали болиды более удачливых соперников, едва покинув свои машины. Но регламентом это категорически запрещено. Ведь машины официально находятся в этот момент в режиме «закрытого парка».Так вот на Интерлагосе неожиданно этому нюансу было уделено особое внимание. Почему же, спросите вы? По объяснению стюардов, они решили восстановить букву закона и положить конец в будущем этому чрезмерному любопытству гонщиков к болидам соперников. Но по моему убеждению, на это вряд ли бы обратили внимание судьи, если бы не было другого инцидента. Технический комиссар гонки, оказывается, при проведении контроля машин после квалификации обнаружил небольшое несоответствие размера открытия заднего подвижного крыла DRS на машине Льюиса Хэмилтона. Он незначительно, но все же превысил установленные регламентом 85 мм.Представители «Мерседес» были вызваны «на ковер» для дачи объяснений. Крыло было конфисковано на время разбирательства, которое продлилось почти сутки.По словам Тотто Вольфа, по уже сложившейся годами практике, его команду должны были бы просто предупредить и заставить привести в порядок несоответствующий элемент перед гонкой. Стюарды согласились с тем, что превышение размера открытия крыла на машине Льюиса не было связано с умышленными действиями команды, а явилось скорее всего результатом механической поломки. Но вот определяя свой вердикт, судьи почему-то решили в этот раз быть строгими и беспрекословными. В итоге появилась формулировка «дисквалификация», которая отбросила Льюиса Хэмилтона с заработанного им поула на последнее место стартовой решетки в субботнем спринте.Обращает на себя внимание тот факт, что именно по поводу этого подвижного крыла представители «Ред Булл» во главе с их техническим гением Эдрианом Ньюи непосредственно перед квалификацией сигнализировали FIA, предъявляя свои фото, заключения и чертежи. И именно это подвижное крыло, как оказалось, тщательно рассматривал и трогал Макс Ферстаппен.Но, с другой стороны, на машине «Мерседес» Вальттерри Боттаса нарушение обнаружено не было. И это говорит в пользу того, что действительно имела место поломка, а не умышленные действия в обход регламента. После столь строгого вердикта даже руководитель австрийской «конюшни» Кристиан Хорнер высказал свое мнение, что и без этого превышения 85-миллиметрового зазора Льюис бы выиграл квалификацию. Ведь речь действительно шла о преимуществе более 0.4 сек, а не в какие-то там сотые или тысячные доли. Похоже, даже сами конкуренты не ожидали столь рьяного «правдолюбия» со стороны стюардов, тем более, когда на кону стоят такие высокие ставки.Интересно еще и то, что решение по Максу Ферстаппену было вынесено практически одновременно с наказанием Льюиса Хэмилтона. И сумма в 50 тысяч евро штрафа тоже явно диссонировала с обычно имевшими место штрафами за нарушения гоночного регламента гонщиками.От того и появились «мемы» и шутки пилотов на эту тему. Себастьян Феттель, 4-кратный немецкий чемпион, частенько практиковавший раньше осмотр машин соперников после финиша, даже посмеялся в свою очередь, что за касание переднего крыла болида соперника в будущем надо делать скидку и определять штраф в размере 25 тыс. евро.Как бы то ни было, этот инцидент наверняка сыграет свою роль в борьбе за титул. Фактически стюарды развели главных претендентов на чемпионскую корону в разные углы ринга, то есть в разные концы пелотона. Макс в спринте стартовал первым, а Льюис – последним. Несказанно весомое преимущество, учитывая, что до конца сезона остается после бразильской всего еще 3 гонки. И если Ферстаппен станет чемпионом, то ему явно будут припоминать эти 50 тысяч евро, как плату за титул.На старте спринтерской гонки, которая составляла одну треть обычной дистанции, голландец проиграл две позиции. Вальттерри Боттас сумел обойти и быстро уехать от пилота «Ред Булл», пока тот сражался с неожиданно появившимся на внутреннем радиусе Карлосом Сайнсом. Испанец вполне заслуживал приза за лучший старт, поскольку с 5-й позиции сумел обойти троих более быстрых соперников и переместиться на второе место.Ферстаппену даже пришлось выехать за пределы трассы после ошибки на торможении, чтобы не пропустить вперед себя еще и своего напарника Серхио Переса. Лишь на 4-м круге Максу удалось обогнать более медленную «Феррари», которая на финише спринта отстала от «Ред Булл» более, чем на 17 сек.Короткая гонка, несмотря на пессимистические прогнозы противников этого новшества, принесла массу положительных эмоций переполненным трибунам бразильских зрителей. Фактически имели место две главные дуэли. В них гонщики «Ред Булл» пытались реализовать преимущество своих машин над соперниками. Макс Ферстаппен прессинговал Вальттерри Боттаса, а Серхио Перес пытался пройти Карлоса Сайнса. Ни тому, ни другому не удалось провести результативной атаки.И на фоне этого противостояния Льюис Хэмилтон под восторженные крики болельщиков словно ниткой «прошивал» пелотон, обходя одну за другой машины соперников. На последнем 24-м круге он совершил свой 16-й за этот день обгон, опередив своего соотечественника Ландо Норриса в борьбе за 5-е место. Правда, именинник, которому в этот день исполнилось 22 года, не преминул в комментариях журналистам со скепсисом отозваться об этом обгоне. Мол, не впечатлил его чемпион своим маневром, и при любых других обстоятельствах Ландо защищался бы более упорно. А тут просто не стал рисковать.Оно и понятно, ведь при любых раскладах на старте сегодняшней гонки Норрис будет на 5-м месте, а не на 6-м. Еще до квалификации было известно, что Льюис Хэмилтон за замену двигателя внутреннего сгорания на своей машине вынужден будет потерять 5 мест.В итоге, британский чемпион уйдет в сегодняшнюю гонку с 5-го ряда, который он разделит со своим давним соперником, еще одним из самых титулованных гонщиков действующего пелотона Себастьяном Феттелем.А первые два ряда стартовой решетки займут Вальттерри Боттас, Макс Ферстаппен, Карлос Сайнс и Серхио Перес. Как показывает практика, на этом автодроме именно у этих пилотов в случае сухой погоды и отсутствия аварий на старте будет более предпочтительное положение для завоевания мест на подиуме.Гонка начнется в 20.00 по минскому времени.