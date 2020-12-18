Все чаще люди при покупке кофе отдают предпочтение бумажным стаканчикам. Однако приобретать напиток в такой таре небезопасно, так как большинство бумажных стаканчиков содержат прокладку из пластиковой пленки, которая при нагревании “щедро” снабжает наш организм частицами микропластика. Об этом стало известно из исследования, размещенного в Healthline, пишет "Медицина и наука".
– Выпивая всего лишь три порции кофе из таких стаканчиков, человек может получить не менее 75 000 мельчайших частиц микропластика. Для того чтобы начались разрушения пластиковой пленки, нужно около 15 минут – ровно столько, сколько времени в среднем уходит на употребление одной порции кофе, – рассказал автор проекта Судха Гоэль.
Изучением проблемы занимались сотрудники Индийского технологического института. В своей работе специалисты установили, что люди ежедневно контактируют с микрочастицами пластика (косметические средства, одежда, автомобильные шины и др.). Вместе с тем огромнейшее число мельчайших частиц пластика попадают в источники воды, что является потенциально опасными для всех живых организмов.
Употребление кофе из бумажных или пластиковых стаканчиков – опасный путь, который способен привести к необратимым реакциям в организме. В связи с этим ученые советуют уменьшить, а лучше и вовсе исключить из своего рациона горячие напитки из бумажных стаканчиков. Вместо “кофе на ходу” стоит выпить вкусный и ароматный напиток, заваренный в чашке.
Фото: pixabay.com
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Кофе в бумажных стаканчиках может вызывать опасные расстройства здоровья
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