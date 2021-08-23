Кофе снижает риск развития цирроза печени

Кофе является очень полезным для печени. Он может снизить риск развития цирроза и онкологии. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
– Кофе уменьшает воспаление печеночных клеток, к тому же является веществом, которое снижает риск перехода гепатита в цирроз и рак, – обратил внимание Александр Мясников.
Недавно ученые выявили еще одну пользу кофе для печени. Исследователям удалось установить, что при употреблении данного напитка уменьшается риск развития жировой болезни.
– По результатам большой выборки в Великобритании подтверждено, что употребление кофе защищает от тяжелых заболеваний печени, – сказал профессор Пол Родерик, один из авторов работы ученых из Саутгемптонского университета и Королевского медицинского исследовательского института в Эдинбурге.
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