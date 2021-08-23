Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.94
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Кофе снижает риск развития цирроза печени

Кофе снижает риск развития цирроза печени

Кофе является очень полезным для печени. Он может снизить риск развития цирроза и онкологии. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.


– Кофе уменьшает воспаление печеночных клеток, к тому же является веществом, которое снижает риск перехода гепатита в цирроз и рак, – обратил внимание Александр Мясников.

Недавно ученые выявили еще одну пользу кофе для печени. Исследователям удалось установить, что при употреблении данного напитка уменьшается риск развития жировой болезни.

– По результатам большой выборки в Великобритании подтверждено, что употребление кофе защищает от тяжелых заболеваний печени, – сказал профессор Пол Родерик,  один из авторов работы ученых из Саутгемптонского университета и Королевского медицинского исследовательского института в Эдинбурге.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы