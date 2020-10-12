Репортаж. О чем теперь сообщают люди, позвонив на «102»

«Миленькие, ну спасите вы нас, – сквозь слезы говорила оператору «102» женщина. Судя по голосу, пожилая. – Невозможно. На проспекте свистят, ревут, машины сигналят. В руках эти бело-красные флаги. Когда это закончится? Я больной человек. Ни отдохнуть, ни на улицу выйти». Такие звонки на спецлинию "102" теперь идут сотнями. Особенно их много в выходные, когда «мирные» по городу «гуляют».





Операторы службы «102» ГУВД Минска отвечали на звонки почти беспрерывно.

– Милиция. Чем могу помочь?

– У нас под окнами, знаете, что творится?! Кричат, перекрыли дороги, весь проспект! Сделайте что-нибудь.

Позвонил мужчина, голос молодой:

– Когда разгоните эту толпу? Мне на работу надо, выехать не могу. Они тут ходят, «фашисты» какие-то...

Следующий звонок от женщины:

– Подскажите, когда-нибудь порядок будет? Невозможно ни дома, ни на улице быть, когда эти свои протесты проводят. Это кошмар! Вышлите их… в эту Польшу! Или куда они там хотят? В Литву! Людям на работу, у кого-то дети маленькие.





– Направим сотрудников.

– Что сотрудники? Тут войска надо вводить против этих!.. Простите, невозможно уже.

Еще одна рекомендация от минчанина: «Девушка, их надо водометами разгонять. Стоят же автобусы, "скорые"… Под окнами шум, гам. Тут и флаг висит между домами, они как-то провод протянули и повесили. Достали уже!»

Исполняющая обязанности начальника смены службы милиции «102» Елена дала послушать другие звонки. Один горожанин сообщил о разбитом окне своей квартиры: «Соседи говорят, что это какая-то пьяная компания». Другой пожаловался на буйных этажом выше. Третий рассказал: «В моем дворе какие-то негодяи, как стемнеет, красят скамейки и столы в бчб-цвет, а днем коммунальщики вынуждены перекрашивать. Уже раз десятый. Краска не успевает высыхать. А когда идут шествия, детей не уложить».

«Милиция? Хочется вам сказать большое спасибо. Это из Жодино звонят. Я понимаю, что вам тяжело. Держитесь, ребята, мы с вами. Как обидно порой, хочется плакать. Они же продают Родину, не дружат с головой. Они зомбированные, сами не знают, чего хотят. Низкий вам поклон. Мы с вами».

Снова звонок: на улице Мясникова мужик лежит, похоже, пьяный. Еще об одном сообщил прохожий с улицы Веры Хоружей.

Позвонила пенсионерка, плачет: «Когда это закончится? На улицу боимся выходить. Вывезите этих протестующих хоть куда-нибудь из нашей мирной страны». Другой пенсионер рассказал, что какие-то подростки ходят по квартирам и спрашивают: мол, за кого голосовали?

– Алло, милиция? Третий раз в коммунальные службы звоню, прошу убрать надписи. Может, я сам краску куплю и закрасим?

Оператор предостерегла от подобных действий, поскольку вандалы нередко вот так напакостят своим согражданам и наблюдают, кто убирать придет. Есть случаи, когда к людям, которые сами срезали ленты, закрашивали оскорбительные надписи и рисунки, подбегали молодчики и с воплями снимали их на телефоны. Известны конфликты вплоть до драк.





…Сообщили о ДТП на Притыцкого. Затем минчанка просила: «Помогите. Меня избивает пьяный сожитель дочери».

Потом позвонил мужчина: «Милиция? Здравствуйте. У меня есть машина, велосипед. Если надо, буду оказывать вам помощь». Было и такое предложение от другого гражданина: «Дайте мне задание, пойду с вами хоть на баррикады».

Дозвонилась горожанка: «Сотрудники видят вообще, что в городе происходит?! Эти вон дороги блокируют, невозможно проехать. Я в аэропорт опаздываю».

– Хочу просто сообщить, – спокойно говорил оператору человек, судя по голосу, пожилой. – Во дворе на детской площадке группа около 10 человек, в основном молодежь, развернули бчб-флаги. Кричат «Жыве Беларусь» и «Минск наш». По возможности примите меры. Спасибо.

– Милиция. Чем можем вам помочь?

– Ой, дочечка, здравствуй, – говорила старушка. – Это я хочу вам помочь. У вас есть фонд помощи для пострадавших милиционеров? Хочу перевести туда свою пенсию.

«В моем дворе какие-то негодяи, как стемнеет, красят скамейки и столы в бчб-цвет, а днем коммунальщики вынуждены перекрашивать. Уже раз десятый. Краска не успевает высыхать. А когда идут шествия, детей не уложить».

…Операторы распределяли время ночного сна. Очередь Елены ближе к концу смены. Рассказывает мне: «Звонят нам и не по компетенции, но в любом случае сообщения фиксируются и передаются куда следует. К примеру, в дорожные и коммунальные службы, «103»... Также нам звонят родственники людей, которые могли быть задержаны на протестных акциях. У нас есть список таких задержанных».

Звонят, говорит моя собеседница, на «102» и провокаторы: «Мы всегда спрашиваем: мол, в отношении вас или кого-то другого в данный момент совершается правонарушение? Если да, пожалуйста, сообщайте. Если нет и человек не сообщает ничего, что подлежит регистрации, то разговор прекращаем». Иногда, не скрывает сотрудница, операторов пытаются вывести на конфликт.





…В трубке – женский голос:

– Вам, наверное, уже сообщили о целой процессии на проспекте? У меня впечатление, что уже нет сил что-нибудь сделать, да?

– Меры принимаются.

– Там опять с детьми ходят. Видела папу с грудным ребеночком на руках… В основном там молодежь. Для них, знаете, такая радость прыгать через кусты, ограждения… Я никогда ни за кого не голосовала, но в этот раз, как услышала это «перемен», проголосовала за Лукашенко… Когда я училась, если бы у нас в институте вздумали сесть на ступеньках вуза и не встать, когда подошел ректор, мы были бы отчислены в тот же день. А сейчас? Вот смотрю на них – какая-то полнейшая деградация. Думать не хотят. Может, мало родители воспитывали, все давали с ложечки. Вот та ложечка и аукнулась. Если что-то не нравится, то границы открыты… Поднимало и строило нынешнюю страну старшее поколение, которое теперь имеет право на нормальный отдых. Мне 71 год, я до сих пор не могу отойти от «мирного» митинга, что устроили на Притыцкого.

Новый звонок и снова эмоции:

– Мне на работу надо, не выехать. Тут куча опять каких-то «товарищей» с бело-красными флагами ходит. Какие-то меры против них принимаются? Почему нормальные люди должны это терпеть? Я работаю по выходным, и мне не выйти. Это каждые выходные, ужас! Неужели нет никакой управы? Спасибо.

Звонит мужчина:

– Отправьте, пожалуйста, срочно ОМОН. Человек 200 проспект Дзержинского перекрыли. Автобусы, личный транспорт в пробке. Вот мы с ребенком в машине, стоим, они полностью перегородили движение.





Звонок от пожилой минчанки:

– Что это у нас за шествие на Окрестина? Война началась или что? Что за транспаранты они носят? Уважаемая милиция, давно пора принять меры с этими протестующими. Достали флаги – всех в каталажку, всем штрафы! Хватит этой нервотрепки народу. Чего они добиваются, чего ходят? Что за безобразие в стране устроили?

Снова звонок и снова слезы пожилого человека:

– Знаете, я войну перенесла. Я не могу на это смотреть – как безумцы… Простите меня, не могу…

«Хочу поблагодарить вас, наших силовиков, – говорил в трубке молодой женский голос. – Хочу пожелать мужества, здоровья крепкого. За них молится много людей, поддерживают их. Спасибо огромное!»

– С вами все хорошо? Вам милиция сейчас нужна?

– Я просто… не могу это переносить. Вот ездили сегодня на Комаровку. Автобус из-за них пустили по другому маршруту. Думала, домой не попаду… Вот это устраивают, сидят, не работают. Когда милиция за них возьмется?

– Не переживайте. Примем меры. Все будет хорошо.

- И как Лукашенко наш только терпит из-за этих? Накормил, обул, в тепле сидят и вот такую гадость делают. Побольше б их сажали. И у матерей таких детей надо забирать, не матери они… Так переживаю. Думаю, какая жизнь была раньше – голытьба, босые, голодные. Молодые ничего этого не знают, а я знаю и помню. А сейчас такая жизнь хорошая. Что еще надо?

gladkaya@sb.by

Фото Вячеслава ЦУРАНОВА.