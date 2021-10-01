Кочанова: женщинам Беларуси и России нужно объединиться для совместного решения глобальных задач

В Совете Республики сегодня состоялась встреча Натальи Кочановой с делегацией Союза женщин России. Так, знакомство председателя Совета Республики Национального собрания с данной организацией, которое состоялось во время первого Евразийского женского форума, принесло свои плоды. Активные женщины России приехали в Беларусь с ответным визитом и конкретными предложениями о сотрудничестве. Аккурат в преддверии третьего Евразийского женского форума, который пройдет 13–15 октября в Санкт-Петербурге.
Спикер отметила, что сейчас в Беларуси активно готовятся к этому важному событию, а также заверила, что обязательно будет на нем присутствовать.
– Я рада тому, что такие добрые отношения складываются между нашими организациями, – отметила Наталья Кочанова. – На сегодняшнем совещании у Главы государства мы говорили о роли гражданского общества, а это прежде всего наши общественные объединения. Поэтому очень важно, что сегодня сотрудничество между женщинами наших стран развивается. Женщины могут многое. Я всегда говорю: мы можем все. Нам надо только объединить свои усилия для того, чтобы совместно решать те глобальные задачи, которые стоят сегодня перед нашими странами и вообще перед женщинами.
Спикер напомнила, что сегодняшний день начался для Беларуси с печального события. Вся страна прощалась сотрудником КГБ – молодым офицером, патриотом своей страны.
– Вы должны знать о том, что происходит внутри нашей страны и на внешнем контуре Беларуси, из первых уст, – рассказала Наталья Кочанова, обращаясь к участникам делегации. – Вы уже видели, как живет Беларусь сегодня. И вы знаете, как мы жили всегда. Но в 2020 году мы столкнулись с серьезной бедой. По-другому я этого не назову. Для нас это во многом было неожиданно. Я иногда просыпалась и думала: неужели я в Беларуси? И сегодня эти силы, которые воздействуют на нашу страну, делают все для того, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри Беларуси, для того, чтобы сломить, просто разорвать нашу страну. В этом нет никакого сомнения.
Однако, по словам Натальи Кочановой, Беларусь выстояла тогда и выстоит сейчас. Она поблагодарила за поддержку наших российских братьев и конкретизировала:
– Эта поддержка была нужна тогда, как и нужна сейчас, когда идет подписание дорожных карт, когда идет совместное движение в рамках интеграционных процессов между нашими странами. Это очень важно.
Солидарность с такой позицией председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси высказала ректор Санкт-Петербургского социально-экономического института, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» – «Женский альянс» Елена Калинина. Она рассказала, что цель их организации как раз и заключается в развитии дружественных международных отношений между компаниями, между людьми. В прошлом году между данной организацией и Союзом женщин Беларуси был подписан договор о сотрудничестве, в рамках которого был намечен целый ряд мероприятий.
– Мы ведем конструктивный разговор, мы говорим о будущем, – утверждает Елена Калинина. – Мы говорим о том, какие факторы создать либо устранить для того, чтобы сотрудничество женщин России и Беларуси было эффективным. Мы привезли проект "Женщины России и Беларуси: миссия созидания". И мне кажется, что в противовес всем этим протестным действиям, в противовес искажению нашей истории и попыткам разрушить доброе отношение и уважение друг к другу мы хотим представить наше желание сотрудничать. И мы обсуждаем конкретные меры. Выставки, конференции, мы создаем условия для сотрудничества компаний, и поэтому в составе нашей делегации руководители бизнеса и бизнес-ассоциаций.
В свою очередь, депутат Государственной думы России, секретарь Президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» по вопросам культурной политики Елена Драпеко отметила важность межличностного общения не только с бизнесом, деловыми кругами, журналистами, но и между собой. Она подчеркнула: мы договорились о сотрудничестве по нескольким темам.
– Сегодня в Государственной думе я руковожу двумя рабочими группами. Одна из них рассматривает вопрос о незаконном вывозе культурных ценностей. Вместе с Беларусью мы находимся внутри ЕАЭС, где сегодня не урегулирован вопрос, во-первых, внутреннего перемещения культурных ценностей, а во-вторых, единых реестров похищенных культурных ценностей, запрещенных к вывозу. Эти реестры нужны для наших таможенных и пограничных органов при перемещении ценностей в третьи страны.
По ее словам, второе направление для взаимодействия – поисковые отряды. В Российской Федерации они столкнулись с проблемой, когда археологические памятники и земля находятся в раздельном обороте, а останки воинов, погибших во время Великой Отечественной, Первой мировой войн, не находятся в раздельном обороте. А частные собственники иногда препятствуют проведению поисковых работ на своей территории.
– Эти вопросы необходимо законодательно решить, – поясняет российский депутат. – Мы будем работать совместно и, возможно, выйдем на соглашение между Россией и Беларусью, а возможно, и внутри ЕАЭС по этим вопросам.
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