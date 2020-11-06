Кочанова: здоровье людей – приоритетное направление социальной политики нашей страны

Торжественное открытие радиологического корпуса Минского городского онкологического диспансера состоялось сегодня. В нем приняла участие председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова.
Фото: архив БЕЛТА
Как рассказал главный врач столичного онкодиспансера Виктор Кондратович, первые четыре этажа нового корпуса заняты высокотехнологичным оборудованием, что позволит еще более качественно диагностировать и лечить онкологические заболевания. Также здесь расположилось 20 дополнительных коек. Кроме того, теперь в онкологическом центре шесть линейных ускорителей.
– Несмотря на значительный рост онкологической заболеваемости, уровень смертности остается примерно на одном уровне. В 2010 году выполнялось около 7 тысяч операций для пациентов с онкологией, сейчас – более 11 тысяч. С введением нового корпуса количество операций в год будет приближено к 15 тысячам, – озвучил статистику Виктор Кондратович.
Отвечая на вопросы журналистов, Наталья Кочанова подчеркнула, что здоровье людей – приоритетное направление социальной политики нашей страны. По ее словам, задачу достроить новый корпус и тем самым создать в диспансере возможности для диагностики и лечения полного цикла еще в 2017 году поставил Президент, открывая один из корпусов этого лечебного учреждения.
– Сегодня здесь установлено высокотехнологичное оборудование, аналогов которому в таком объеме нет на постсоветском пространстве. Шесть линейных ускорителей позволяют оказывать качественную, квалифицированную, а главное – безболезненную помощь пациентам.
Спикер Совета Республики напомнила, что на базе Минского городского клинического онкологического диспансера функционирует Республиканский центр опухолей щитовидной железы.
– Конечно, мы рады тому, что такие лечебные учреждения в нашей стране есть, они функционируют наравне с мировыми. Достижения наших врачей заслуживают похвалы, потому что продолжительность жизни после перенесенных онкологических операций увеличивается. Сегодня онкология – это уже не приговор для человека. Мы понимаем, что в большинстве случаев если это своевременно, то это излечимо. Люди выздоравливают благодаря великолепной работе наших медработников и тому вниманию, которое уделяет государство, направляя средства на здравоохранение в нашей стране, – сказала Наталья Кочанова.
Фото: БЕЛТА
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Кочанова: здоровье людей – приоритетное направление социальной политики нашей страны
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