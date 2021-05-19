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Кочанова выразила соболезнование в связи с крушением военного самолета под Барановичами

Кочанова выразила соболезнования в связи с крушением военного самолета под Барановичами

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова от имени Совета Республики выразила соболезнования родным и близким погибших летчиков, а также министру обороны Виктору Хренину в связи с крушением под Барановичами военного самолета Як-130 Лидской штурмовой авиабазы.

Фото: БЕЛТА

– Героизм и самоотверженность пилотов, пожертвовавших своей жизнью ради спасения людей, вызывают глубокое уважение, – отметила она. – Мы разделяем скорбь родных и близких погибших и желаем им мужества и стойкости в этот тяжелый час.
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