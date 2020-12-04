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Кочанова встретилась со студентами журфака БГУ

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась сегодня со студентами факультета журналистики Белорусского государственного университета. Об этом сообщает БЕЛТА.


– Рада быть сегодня здесь, на факультете журналистики, и встретиться с вами – теми, кто выбрал своей будущей профессией именно эту специальность, – сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, закрытых тем для обсуждения и разговора нет. "Поэтому любые вопросы, которые вас интересуют, задавайте. Я постараюсь на все из них ответить", – отметила спикер. Наталья Кочанова также подчеркнула, что, как уже заведено на подобных встречах, она готова остаться после завершения диалога и обсудить какие-то темы индивидуально.



Председатель Совета Республики заверила: те вопросы, на которые она не сможет ответить сегодня, будут детально изучены и ответ на них будет дан в ближайшее время.

Спикер акцентировала внимание на том, что факультет журналистики ежегодно выпускает достаточное количество специалистов данного профиля. Вместе с тем есть проблема с обеспеченностью кадрами региональных СМИ.


Наталья Кочанова привела цифры. Так, из 127 региональных газет только в 48% случаев главные редакторы имеют профильное образование. Эта ситуация требует анализа. В связи с этим поднимался вопрос закрепления кадров на местах не только в журналистике, но и в других сферах, обсуждалось взаимодействие СМИ с госорганами. Разговор получился живой, открытый и разносторонний.


Факультет журналистики БГУ открыт в 1944 году вместо прекратившего работу в 1941 году Коммунистического института журналистики. Сегодня в его структуру входят учебный центр коммуникационных технологий и семь кафедр. Подготовку более 1 тыс. студентов осуществляют 140 преподавателей, около 55% из которых имеют ученые степени кандидата и доктора наук. Среди преподавателей – руководители и ведущие специалисты СМИ, служб по связям с общественностью и аналитических структур. Практика студентов журфака проходит в ведущих республиканских СМИ. Кроме того, в апреле 2019 года был подписан договор о создании филиала кафедры телевидения и радиовещания на базе Белтелерадиокомпании.


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Фото: Александр КУШНЕР
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