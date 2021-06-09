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Кочанова встретилась с послом Казахстана в Беларуси

Очередная международная встреча председателя Совета Республики. Сотрудничество в экономической и политической сфере, межпарламентский диалог Наталья Кочанова на этот раз обсуждала с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Беларуси Аскаром Бейсенбаевым. Кстати, бывшим сенатором. А отношения между странами охарактеризовала емкой фразой: «Казахстан для Беларуси – это друг, соратник и надежный стратегический партнер».


– Тот уровень взаимоотношений, который выстроен между руководителями наших стран, может быть примером для сотрудничества во всех сферах и для других государственных органов, – отметила спикер верхней палаты Парламента.

Небольшой анонс. В Беларуси ждут Премьер-министра Казахстана. Визит сейчас прорабатывается.

– Но прежде всего мы с ответным визитом к нам ждем руководителя Казахстана. Ведь эти встречи очень важны для судьбы как одной, так и другой страны, для нашего сотрудничества, – обозначила Наталья Кочанова. – Мне кажется, отношения у нас выстраиваются неплохо. Перспективы взаимодействия есть и между парламентами наших стран. Я беру на себя обязательство более тесно сотрудничать в этом направлении.


Пожалуй, лучше всего о взаимоотношениях между странами скажут цифры товарооборота:

– Он в прошлом году, к сожалению, у нас несколько просел. Но радует то, что уже в первом квартале этого года ситуация выравнивается. И конечно, кооперационные связи между нашими странами позволят нам выйти на новую ступеньку в экономическом взаимодействии. В любом случае, как бы хорошо мы ни сотрудничали, у нас есть резервы. Думаю, у нас еще все впереди.


Аскар Бейсенбаев больше говорил о личном и об отношении к Беларуси:

– Вы правильно отметили, что наши страны являются странами, которые всегда поддерживают друг друга. Казахстан благодарен Беларуси за то, что ваша страна поддерживает нашу на международной арене. В Казахстане очень тепло и хорошо относятся к народу Беларуси. Сегодня в нашей стране уже сложилась такая тенденция, что белорусское – это качественное. Белорусское – это надежное. С каждым годом растет число товаров из Беларуси, улучшаются отношения между нашими бизнесменами. И многие из них открывают Беларусь для себя. А приезжая – влюбляются. Невозможно не влюбиться в это государство, в этот край и в людей, которые на своем веку пережили очень трудные времена, были на грани выживания. Конечно, в Казахстане есть газ, нефть и другие природные богатства, но вы богаче, потому что у вас есть богатство, которое стоит еще выше. Это ваши люди. Трудолюбивые и ответственные.


Фото: БЕЛТА
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