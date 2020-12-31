Кочанова вручила награды и Благодарности Президента

В декабре Глава государства наградил медалью «За трудовые заслуги» и объявил Благодарность Президента руководителям районных администраций Минска. Вручила высокие награды сегодня председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова.
Председатель Совета Республики подчеркнула, что выполняет эту приятную миссию по поручению Президента:
– Церемония чествования – это всегда своеобразное подведение итогов. И я хотела бы поблагодарить вас за совместную работу. Мне как уполномоченной по городу Минску очень приятно исполнять сегодня эту миссию, потому что вы – люди чести и долга. Вы прекрасно работаете на благо нашей родной страны, нашего города и наших граждан. Ведь самое главное достояние нашей страны – ее люди.
Наталья Кочанова тепло поздравила глав районных администраций Минска, поблагодарила за совместную работу и пожелала новых успехов на благо Беларуси и ее народа, здоровья, счастья и благополучия.
Как мы уже сообщали, медали «За трудовые заслуги» за добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в общественно-политическую жизнь Минска удостоены главы администраций: Партизанского района – Валерий Вороницкий, Московского района – Татьяна Колядко, Заводского района – Сергей Масляк, Центрального района – Дмитрий Петруша, а также Ленинского – Петр Шостак.
Благодарность Президента за плодотворный труд, высокий профессионализм, активную общественно-политическую деятельность объявлена главам администраций: Советского района – Сергею Хильману, Первомайского района – Дмитрию Шашку, Фрунзенского района – Сергею Шкрудневу и Октябрьского района – Геннадию Люботынскому.
По завершении церемонии глава администрации Центрального района Минска Дмитрий Петруша рассказал журналистам, что, хотя полученная им награда – индивидуальная, работали на нее вся районная администрация и все трудовые коллективы района:
– Поэтому я хотел бы поблагодарить их. И в преддверии Нового года поздравить всех и выразить уверенность, что в будущем году мы приумножим наши успехи. Сегодня Центральный район активно развивается, мы наращиваем темпы и в жилищном строительстве, и социальная сфера не отстает. Традиционно на лидирующих позициях и районное управление образования, занимающее первое место даже по республике. Не хромает и экономика: по итогам 2020 года мы выходим с достаточно хорошими показателями.
Глава администрации Московского района Минска Татьяна Колядко также отметила, что полученная ею награда – заслуга всех субъектов хозяйствования района:
– У нас в районе их более 20 тысяч. 15 процентов от всех работающих в Минске трудятся в Московском районе. Так что высокая награда – большая заслуга каждого работника, который своим профессионализмом, отношением к труду обеспечивает развитие нашего молодого и динамично развивающегося района. Хотя уходящий год был непростым, но в экономическом плане все доведенные нам показатели обеспечены. Во внешнеэкономической деятельности мы работаем более чем с 70 странами, освоили 12 новых рынков. В развитие Московского района привлекаются прямые инвестиции, и уже в январе 2021 года, например, состоится открытие построенного на средства российских инвесторов нового физкультурно-оздоровительного центра на проспекте Дзержинского. А в уходящем году у нас открыты два детсадика – в микрорайонах Брилевичи и Михалово.
Фото: БЕЛТА
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Кочанова вручила награды и Благодарности Президента
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