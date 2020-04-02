Кочанова: важное направление для Совета Республики — работа с депутатским корпусом всех уровней

Совет Республики — орган территориального представительства, поэтому важное направление для сенаторов — работа с депутатским корпусом всех уровней. Об этом на открытии второй сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва заявила спикер верхней палаты Парламента Наталья Кочанова.

Председатель Совета Республики напомнила, что состоялось первое заседание обновленного Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики, на котором выработаны рекомендации местным Советам депутатов по комплексному и устойчивому развитию подведомственных территорий:

— Кроме того, проведены встречи с председателями районных и городских Советов депутатов в Витебской, Могилевской и Гродненской областях, где обсуждались наиболее актуальные вопросы их деятельности. В ближайшее время такие встречи будут организованы в Брестском, Гомельском и Минском регионах.

Спикер верхней палаты Парламента отметила также, что во исполнение поручения Главы государства Советом Республики оперативно выработано более 50 системных и комплексных предложений по совершенствованию законодательства об административной ответственности:

— Большая часть из них поддержана заинтересованными и уже нашла отражение в подготовленных проектах нормативных правовых актов. Мы также активно включились в работу по подготовке предложений по внесению изменений и дополнений в Основной Закон страны — Конституцию Республики Беларусь.