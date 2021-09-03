Кочанова: вакцинация от COVID-19 абсолютно положительно сказывается на эпидемиологической обстановке

Об этом председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова заявила на рабочем совещании с руководством и работниками Министерства здравоохранения, представителями медицинских учреждений по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, которое сегодня прошло в верхней палате Парламента. Отдельный вопрос касался заболеваемости вакцинированных людей. По словам спикера, в Минске после первой вакцинации заболело 0,09 процента от числа привитых, после второй – 0,11.





– Это говорит о том, что вакцинироваться надо, – заключила Наталья Кочанова.



Председатель Совета Республики напомнила, что по поручению Главы государства в каждой области и городе Минске были созданы группы, которые занимаются мониторингом заболеваемости COVID-19. Акцент во время совещания был сделан на анализе складывающейся эпидемиологической ситуации по стране в целом и в частности в столице. Интересовалась Наталья Кочанова и необходимостью перепрофилирования учреждений здравоохранения:



– Сейчас идет подъем инфекционных заболеваний в целом, – отметила она. – Но все это мы уже проходили. Наша система к перепрофилированию готова. Еще один вопрос, который нам необходимо обсудить, касается работы ПЦР-лабораторий.



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