Кочанова: ситуацию с заболеваемостью коронавирусом мы держим на жесточайшем контроле, но и оказание плановой помощи в стране не прекращается

Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова на селекторном совещании по вопросам противодействия коронавирусу.



- Сегодня мы проводим селекторное совещание со всеми главврачами больниц, поликлиник, РНПЦ. В целом, такие совещания проходят еженедельно, чтобы мы могли владеть ситуацией, которая происходит с заболеваемостью. Конечно, этот вопрос держим на жесточайшем контроле, потому что для на это очень важно.



Наталья Кочанова отметила, что на сегодня в Минске занято в стационарах порядка 50 процентов койко-мест.



- Мы следим за тем, чтобы наши люди могли получать квалифицированную помощь в стационарных учреждениях. Мониторим наличие лекарственных средств, кислорода - все то, что сегодня необходимо для лечения ковид-инфекции. Но кроме того, конечно, рассматриваем вопросы оказания плановой медпомощи - это очень тоже важно. Ведь люди болеют и другими заболеваниями. По этой теме неоднократно высказывался Президент: он жёстко ставит требование о том, чтобы люди с любыми заболеваниями получали сегодня квалифицированную помощь. И имели возможность ее получать как амбулаторно, так и в стационарах.



Председатель Совета Республики отметила, что на совещании ещё раз заслушает доклады главврачей об оказании плановой медпомощи.



- Ситуация, которая складывается в нашей стране - регулируемая и управляемая. Она находится под жёстким контролем не только руководителей системы здравоохранения, но и всех руководителей госорганов. Мы понимаем, насколько это важно для жителей страны.



Что касается плановой помощи - она в стране никогда не прекращалась, отметила Наталья Кочанова.



- В городе Минске есть ряд больниц, которые сегодня работают так же, как и ранее. Например, 9-я больница - там оказывалась помощь профильным пациентам всегда. В 10-й больнице у нас есть офтальмологическое отделение, которое сегодня функционирует. Мы четко отслеживаем: кто на себя возьмёт пациентов, которые должны получать [плановую] помощь. В травматологии, гинекологии и так далее. Еще раз ответственно заявляю, что эта помощь не прекращалась. Единственное, когда пришлось перепрофилировать какие-то отделения под борьбу с ковидом, было четко решено, кто возьмёт на себя плановую помощь.