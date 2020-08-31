Школы должны быть вне политики, дети должны учиться и получать образование, заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова на полях городского форума педагогических работников столицы "Минск – город, который учит, город, который учится", пишет БЕЛТА.
"Школы должны быть вне политики, дети должны учиться и получать образование. Разделения в школах быть не должно, – сказала Наталья Кочанова. – 1 сентября – День знаний. Думаю, все с праздничным настроением придут в этот день в школы, сядут за парты, а родители и педагоги сделают все, чтобы создать атмосферу праздника детям".
Августовский форум педагогических работников столицы проходит сегодня на базе Центрального Дома офицеров и объединил около 800 педагогических работников. Его предварила выставка методических разработок и достижений системы образования Минска. "Я увидела на педагогической конференции интересные разработки наших педагогов. Накануне я встречалась с учителями одной из школ Минска. Учителя настроены на работу", – добавила председатель Совета Республики.
Фото: БЕЛТА
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Кочанова: школы должны быть вне политики, дети должны учиться и получать образование
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