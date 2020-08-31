Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.66
EUR: 3.17
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Кочанова: школы должны быть вне политики, дети должны учиться и получать образование

Кочанова: школы должны быть вне политики, дети должны учиться и получать образование

Школы должны быть вне политики, дети должны учиться и получать образование, заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова на полях городского форума педагогических работников столицы "Минск – город, который учит, город, который учится", пишет БЕЛТА.





"Школы должны быть вне политики, дети должны учиться и получать образование. Разделения в школах быть не должно, – сказала Наталья Кочанова. – 1 сентября – День знаний. Думаю, все с праздничным настроением придут в этот день в школы, сядут за парты, а родители и педагоги сделают все, чтобы создать атмосферу праздника детям".

Августовский форум педагогических работников столицы проходит сегодня на базе Центрального Дома офицеров и объединил около 800 педагогических работников. Его предварила выставка методических разработок и достижений системы образования Минска. "Я увидела на педагогической конференции интересные разработки наших педагогов. Накануне я встречалась с учителями одной из школ Минска. Учителя настроены на работу", – добавила председатель Совета Республики.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Новости и статьи
Президент Ливана поручил сформировать новое правительство
В городском поселке Корма волонтеры БРСМ вручили портфели детям и устроили им праздник
Летчиков-истребителей планируют вооружить автоматами АМ-17
Лукашенко подписал распоряжение о запуске научно-образовательного спутника БГУ
Подведены итоги парламентских выборов в Черногории
Стал известен соперник брестского «Динамо» в 3-м квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов
Подведены итоги Кубка Республики Беларусь по пляжному волейболу
В Гомельском районе помощник президента и зампред облисполкома посетили детский дом семейного типа с подарками
Кочанова: школы должны быть вне политики, дети должны учиться и получать образование
Биржа: 31 августа доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
мнение
Елена КЛИМОВИЧ
Ввод фермы утром. Деньги вечером
Беларусь и Узбекистан намерены возобновить регулярные авиарейсы
В Беларуси выздоровели и выписаны 70 468 пациентов с COVID-19
Баллон с краской против ДТП. ГАИ Минщины провела необычную акцию
Футбол. Вернидуб подал в отставку с поста главного тренера «Шахтера»
Верховный Суд предлагает назначение судей областного и районного уровня доверить Советам депутатов
Омоновцы помогли людям, попавшим в ДТП
Рассмотреть жалобу в суде можно будет без конвоирования обвиняемого
С 1 сентября суды начнут работу в цифровом формате
В Абу-Даби прогремел взрыв
Лукашенко: мы будем предлагать народу перемены, которые будут двигать общество вперед
мнение
Татьяна БИЗЮК
Найти зоотехника... в школе
Прогноз погоды на 1 сентября: дожди и до +27 °С
Ефремов отказался от услуг защитника по назначению
Лукашенко подтверждает готовность Беларуси расширять многоплановые и эффективные связи с Кыргызстаном
Лукашенко: система судов должна работать независимо и без привязки к персоналиям
Президент обсудил с Валентином Сукало тактические и стратегические вопросы работы белорусских судов
Внешний госдолг Беларуси в январе–июле вырос до 17,8 млрд долларов
Фотофакт. В Пекине открылась выставка традиционных ремесел провинции Фуцзянь
Сев озимых зерновых начался в Беларуси
Избирком Черногории опубликовал предварительные результаты парламентских выборов
Около 300 человек задержаны в Берлине при разгоне акции противников карантина
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Весь мир – театр
Кровли 16 домов повреждены в Минской области из-за непогоды
Четыре человека погибли в результате ДТП с американским БТР в Южной Корее
Устали мониторить десятки телеграм-каналов? Теперь все здесь!
Telegram, телеканалы, радиостанции, спецслужбы, "черные пауки". Как оказывают информационное влияние на Беларусь
Названы популярные виды осеннего маникюра
ВИДЕО. Акции протеста в Минске: мирные ли они на самом деле? Расследование
"Формула-1". Гран-при Бельгии.﻿ Квалификация
Лукашенко отмечает наличие большого потенциала в белорусско-малайзийском сотрудничестве
Weeknd, Леди Гага и группа BTS удостоены премии MTV Video Music Awards
Беларусь должна сохранить суверенитет и независимость – Петровский
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Скромное обаяние буржуазии
Названы популярные причины нагрева смартфонов
Более 500 мини-полигонов ТБО закрыто с 2010 года в Витебской области
Азаренко поднялась на 27-е место, Соболенко осталась на 11-й строке в рейтинге WTA
Авторы
СКАНИРУЙТЕ