Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.62
EUR: 3.17
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Кочанова: работа депутатского корпуса Беларуси системно выстроена и достаточно эффективна

Кочанова: работа депутатского корпуса Беларуси системно выстроена и достаточно эффективна

Работа депутатского корпуса Беларуси системно выстроена и достаточно эффективна. Об этом сегодня на совещании с председателями областных и районных Советов депутатов по вопросу совершенствования действующей системы местного самоуправления заявила председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова.


Руководитель верхней палаты Парламента отметила, что нынешнее совещание – продолжение разговора, начатого на выездном заседании президиума Совета Республики, прошедшем 15 сентября 2020 года в Смиловичах. Тогда, напомним, сенаторы обсудили с представителями местной власти работу по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользованного имущества, вопросы сферы ЖКХ, развитие инфраструктуры в небольших населенных пунктах. Сегодня же в Минске разговор шел о работе местных Советов и всего депутатского корпуса Беларуси в целом. Говоря о депутатах всех уровней, Наталья Кочанова отметила:

– Работают они ответственно, люди их знают. На мой взгляд, эта работа системно выстроена и достаточно эффективна. Они делают серьезное дело – напрямую взаимодействуют с нашими людьми, максимально содействуя решению возникающих у них проблем.


Как рассказал журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый, основной смысл прошедшего вчера совещания – сверка часов перед VI Всебелорусским народным собранием:

– Какие вопросы надо отрегулировать, что тревожит наших народных избранников, экономические аспекты. Именно на эти аспекты мы и обратили главное внимание.


Варианты и предложения повышения эффективности работы местных органов самоуправления и озвучивали вчера руководители областных и районных Советов. Например, усиление роли старейшин, территориальных органов общественного самоуправления. Способствовать повышению эффективности работы на местах призвана и Программа социально-экономического развития страны на 2021–2025 годы, обсуждение проекта которой выносится на Всебелорусское народное собрание. По мнению председателя Кормянского районного Совета депутатов Татьяны Шехтер, Основные направления этой Программы важны для всей страны не только потому, что носят социальную направленность, но и своим особым вниманием на регионы:

– Для меня самое важное – состояние инфраструктуры и развитие небольших регионов, к которым относится и наш Кормянский район: чтобы наши граждане имели желание и возможности открывать в районах свое дело, для развития и поддержки в первую очередь местных инициатив и тем самым  – для поддержания занятости населения. 





Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Астрономы открыли гигантское скопление темной материи в древней карликовой галактике
БГМУ возглавил рейтинг результативности среди научных организаций Минздрава
Иран намерен расширять культурные контакты с Беларусью - посол
Более 400 предложений работы ждут соискателей Минска на электронной ярмарке вакансий 4 февраля
Фазель: говорить о точном месте проведения чемпионата мира по хоккею еще рано
У белорусского кота - свой YouTube-канал: за жизнью Пусика следят уже 1,5 миллиона подписчиков
Число новых случаев заражения COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд
В Гомельской области в 2020 году выявлено около 12 тыс. нарушений природоохранного законодательства
Нарезанные вещи Balenciaga, первая коллекция кроссовок JW Anderson и надувная куртка от Louis Vuitton: что нового произошло в моде за неделю
В Египте обнаружили высеченные в скалах гробницы с мумиями
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Да-да-да
Развитие диабета во время беременности удваивает шансы получить болезни сердца
Беларусь и китайский Чунцин намерены углублять взаимодействие в сфере логистики и транспорта
МАРТ и Минздрав рекомендуют предусмотреть скидки на лекарства и снизить надбавки
Военные в Мьянме произвели перестановки в правительстве
Посол Беларуси обсудил с мэром Улан-Батора сотрудничество между столицами двух стран
Кешбэк без подоходного налога и оплата наличными не более 500 БВ – изменен указ о безналичных расчетах
Магазинам разрешили интернет-торговлю белорусскими ювелирными изделиями
В Литве зафиксирован первый случай заражения британским штаммом COVID-19
В 2018–2020 годах с помощью волонтеров в лесном фонде убрали более 27 тысяч кубов мусора
Кочанова: работа депутатского корпуса Беларуси системно выстроена и достаточно эффективна
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Сход? На выход!
Турбизнес намерен расширять сотрудничество с вузами по подготовке кадров для отрасли
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на западе Турции
Илон Маск чипировал обезьяну и научил ее играть в видеоигры
БелАЗ поставил 20 карьерных самосвалов в Заполярье
Житель Жлобина ушиб палец на ноге и пытался обвинить в этом милицию
В США полицейские распылили перцовый газ при задержании девятилетней девочки
В Париже Сена вышла из берегов
Фотофакт. Заснеженные просторы «китайского полюса холода»
Столичные универмаги объявили скидки в феврале
Умер сценарист "Симпсонов" Марк Уилмор
мнение
Виктория КОХНО
Дети и революция
Санкции ограничивают не только право на труд, но и на достойный уровень жизни, здоровье, образование и развитие
В «Великом камне» продемонстрировали итоги развития проекта за пять лет
Из Минска в Дубай и обратно – «Белавиа» открыла новое направление
В Дрогичинском районе шестеро сельчан получили денежную компенсацию на перевод жилья в разряд электродомов
Житель Буда-Кошелево пытался за одну ночь угнать шесть автомобилей
Связь 4G в Беларуси доступна почти 90% населения
В Министерстве обороны рассказали об участии в миротворческих миссиях
iPhone 13 может получить терабайт встроенной памяти
Коробка с полезностями для молодой мамы: в минских родильных домах в третий раз стартовала акция MAMA PRO
Первая в мире модель с синдромом Дауна появилась на обложке журнала Elle
мнение
Всеволод ШИМОВ
СНВ-3: можно выдохнуть на пять лет
ГАИ: в гололед основная часть аварий происходит на поворотах
Мир за выходные: попытка переворота в Мьянме, протесты в России и продолжающийся карантин в Южной Корее
В Петриковском районе двое мужчин утонули в Припяти
Авторы
СКАНИРУЙТЕ