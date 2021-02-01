Кочанова: работа депутатского корпуса Беларуси системно выстроена и достаточно эффективна

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Руководитель верхней палаты Парламента отметила, что нынешнее совещание – продолжение разговора, начатого на выездном заседании президиума Совета Республики, прошедшем 15 сентября 2020 года в Смиловичах. Тогда, напомним, сенаторы обсудили с представителями местной власти работу по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользованного имущества, вопросы сферы ЖКХ, развитие инфраструктуры в небольших населенных пунктах. Сегодня же в Минске разговор шел о работе местных Советов и всего депутатского корпуса Беларуси в целом. Говоря о депутатах всех уровней, Наталья Кочанова отметила:Как рассказал журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый, основной смысл прошедшего вчера совещания – сверка часов перед VI Всебелорусским народным собранием:Варианты и предложения повышения эффективности работы местных органов самоуправления и озвучивали вчера руководители областных и районных Советов. Например, усиление роли старейшин, территориальных органов общественного самоуправления. Способствовать повышению эффективности работы на местах призвана и Программа социально-экономического развития страны на 2021–2025 годы, обсуждение проекта которой выносится на Всебелорусское народное собрание. По мнению председателя Кормянского районного Совета депутатов Татьяны Шехтер, Основные направления этой Программы важны для всей страны не только потому, что носят социальную направленность, но и своим особым вниманием на регионы: