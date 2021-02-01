Кочанова: работа депутатского корпуса Беларуси системно выстроена и достаточно эффективна

Работа депутатского корпуса Беларуси системно выстроена и достаточно эффективна. Об этом сегодня на совещании с председателями областных и районных Советов депутатов по вопросу совершенствования действующей системы местного самоуправления заявила председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова.
Руководитель верхней палаты Парламента отметила, что нынешнее совещание – продолжение разговора, начатого на выездном заседании президиума Совета Республики, прошедшем 15 сентября 2020 года в Смиловичах. Тогда, напомним, сенаторы обсудили с представителями местной власти работу по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользованного имущества, вопросы сферы ЖКХ, развитие инфраструктуры в небольших населенных пунктах. Сегодня же в Минске разговор шел о работе местных Советов и всего депутатского корпуса Беларуси в целом. Говоря о депутатах всех уровней, Наталья Кочанова отметила:
– Работают они ответственно, люди их знают. На мой взгляд, эта работа системно выстроена и достаточно эффективна. Они делают серьезное дело – напрямую взаимодействуют с нашими людьми, максимально содействуя решению возникающих у них проблем.
Как рассказал журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый, основной смысл прошедшего вчера совещания – сверка часов перед VI Всебелорусским народным собранием:
– Какие вопросы надо отрегулировать, что тревожит наших народных избранников, экономические аспекты. Именно на эти аспекты мы и обратили главное внимание.
Варианты и предложения повышения эффективности работы местных органов самоуправления и озвучивали вчера руководители областных и районных Советов. Например, усиление роли старейшин, территориальных органов общественного самоуправления. Способствовать повышению эффективности работы на местах призвана и Программа социально-экономического развития страны на 2021–2025 годы, обсуждение проекта которой выносится на Всебелорусское народное собрание. По мнению председателя Кормянского районного Совета депутатов Татьяны Шехтер, Основные направления этой Программы важны для всей страны не только потому, что носят социальную направленность, но и своим особым вниманием на регионы:
– Для меня самое важное – состояние инфраструктуры и развитие небольших регионов, к которым относится и наш Кормянский район: чтобы наши граждане имели желание и возможности открывать в районах свое дело, для развития и поддержки в первую очередь местных инициатив и тем самым – для поддержания занятости населения.
Фото: БЕЛТА
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Кочанова: работа депутатского корпуса Беларуси системно выстроена и достаточно эффективна
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